北朝鮮政府が公開した写真には、金正恩（キムジョンウン）総書記の後ろに娘のキム・ジュエ氏が写っている＝２日/Korean Central News Agency/Korea News Service/AP

（ＣＮＮ）北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記が２日、緑色の専用列車で北京に到着した。金氏が中国当局者らと握手を交わしながらレッドカーペットに降り立つなか、金氏の後ろを歩く少女が目撃された。少女は黒の服に身を包み、髪をリボンで束ね、礼儀正しく微笑んでいた。

少女は金氏の娘、キム・ジュエ氏だとみられている。ジュエ氏は数年来、主に軍事関連の行事で公の場に姿を現してきたが、なぜ北京にいるのか、金氏が将来の後継者を準備しているのではないかといった点をめぐり臆測が飛び交った。

ジュエ氏にとって初となるこの海外公式訪問は極めて重要な意味を持つ。中国の習近平（シーチンピン）国家主席が軍事力を誇示するパレードが行われ、父親である金氏が習氏やロシアのプーチン大統領といった他の独裁者らと団結を示す場だからだ。ジュエ氏はいずれ、この関係をうまくつないでいく必要が出てくるだろう。

３日の軍事パレードに先立ち、天安門広場のレッドカーペットに金氏の姿はあったが、ジュエ氏は見当たらなかった。

金氏の娘について知られていることはほとんどない。長年にわたり飛び交う臆測を経て、その存在が確認されたのは初めて公の場に姿を現した２０２２年だった。

米バスケットボール選手デニス・ロッドマン氏は、１３年に平壌を訪問した際、金氏にジュエという乳児がいたことを明かした。その後ガーディアン紙に対し「私はジュエを抱っこし、（金氏の妻と）話もした」と語っている。

正確な年齢についてはさまざまな説があり、現在は１０代前半と推定されることが多い。ただし、これは主にロッドマン氏の証言に基づいており、同氏が家族と面会したときにジュエ氏が生後何カ月だったかは不明だ。

ジュエ氏は、２２年に大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）の発射を視察する父に同行するという、まさに金氏らしい方法で世界に紹介された。２３年にはさらに数回、おおむね軍事関連の行事に出席した。

専門家たちは当時、ジュエ氏のこうした行事への出席は明確なメッセージを打ち出していると指摘。それは、北朝鮮が核開発計画を含む兵器を堅持し、金一族が引き続き同国の軍事力の中核を担うというものだ。

北朝鮮の国営メディアがジュエ氏について「愛され」「尊敬されている」と報じていることは、同氏が特別な地位にある可能性を示していると指摘する専門家もいる。ジュエ氏を幼い頃から軍事関連行事に参加させることは、１３０万人の軍人を率いるという現実に備えさせるだけでなく、兵士たちからの信頼と尊敬を育むための手段にもなり得るという。

一方で懐疑的な見方をする専門家もいる。金氏の息子２人が後継者に選ばれるとずっと確信しているというのだ。

スティムソン・センターのシニアフェローで、韓国プログラムの責任者を務めるジェニー・タウン氏は２４年にＣＮＮのインタビューに応じ、ジュエ氏を公の場へ出すことは、金氏を「家庭的な男性」あるいは「父親らしい」人物としてイメージアップさせるためのＰＲ活動である可能性もあると指摘した。

タウン氏は、ロッドマン氏がすでに娘の存在を世界に公表しているため、金氏が息子たちではなく娘をその目的のために利用するのは理にかなっていると語った。一方、ジュエ氏の兄弟姉妹についてはさらに情報が少ない。兄弟らは今も人目に触れることなく過ごすことができている。

金氏自身は１９９０年代にスイスで学んだが、娘は「今やあまりにも有名になりすぎて、海外留学など決してできないだろう」とタウン氏は述べた。