秋まで使えそうな「優秀パンツ」→【GUセール】で990円になってた、、！

夏の終わりに買いたいのは、今からすぐコーデに取り入れられて、秋も着回せるアイテム。掘り出し物が手に入る【GU（ジーユー）】のセールでは、秋までヘビロテできそうなパンツに注目してみて。お財布にやさしい価格で、夏から秋まで着こなしの幅をぐっと広げてくれる優秀パンツを売り切れ前に手に入れて。

軽やかに穿きこなせそうなデニムワイドパンツ

【GU】「ライトデニムベルテッドワイドパンツ」\990（税込・セール価格）

「軽くて、やわらかい、ライトオンスのデニム」（公式サイトより）を使った、接触冷感機能付きのワイドパンツ。暑さが続く秋の日の装いにもぴったりです。同じ素材のベルトが付属していて、ウエストマークできるのもポイント。ゆったりとしたワイドシルエットが今っぽく、Tシャツやレーストップスなど、いろいろなアイテムと合わせやすそうです。2種類のブルーとダークグレー、ネイビーの4色から選べます。

鮮やかトップスとカジュアルデニムがマッチ

スタッフのErinaさんは「イエベ春が得意なレッドをメインに、エレガントが得意なシアーブルゾン、少しクール要素を加えてデニムを合わせました」と、パーソナルカラーを意識したコーデを紹介。はっきりとした色味のトップスに、落ち着きのあるネイビーのデニムパンツが相性ばっちりです。軽やかなシアーシャツを羽織って秋らしさをプラスするのも、おしゃれに見せるコツ。

大人っぽく着こなせそうなサロペットパンツ

【GU】「タックサロペットパンツQ」\990（税込・セール価格）

ストレートシルエットがきれいなサロペットパンツ。体のラインを拾わないワイドシルエットと、胸元のタックデザインで、大人っぽく着こなせそうです。夏は半袖やノースリのトップスと合わせて、秋になったらシャツを羽織ったり長袖トップスと着たりして、雰囲気を変えながら長く楽しめそう。カラーはグレーとブラックの2色で、どちらも落ち着いた着こなしを作れます。

秋素材を取り入れたレイヤードコーデ

スタッフのKumikoさんは、グレー × ブラックと大人っぽい色の組み合わせでサロペットを着こなしています。「インナーに上品なシアーベロアTを合わせれば秋らしさときれいめ感がプラスされ、ラフすぎず落ち着いた雰囲気になりますよ」とレイヤードのポイントを紹介。素材や色味を工夫して、季節感のあるきれいめコーデに仕上げています。高見えする素材のバッグや華奢なミュールなど上品な小物をプラスして、大人の女性らしい着こなしにまとめるのがシャレ見えのカギに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

