俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことを受け、TBSは3日、出演番組の対応について「出演シーンをカットする方向で対応を進めています」とコメントした。清水容疑者は同局の日曜劇場「19番目のカルテ」に出演中で、同作は7日が最終回。

逮捕容疑は7月ごろ、何者かと共謀し、自宅で大麻を含有する植物片を所持した疑い。同居する20代の女も逮捕した。清水容疑者は容疑を認めている。

ドラマ「19番目のカルテ」は19番目の新領域「総合診療科」の医師・徳重晃が、「問診」を通じて患者と向き合う姿を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。清水容疑者は主要キャストで内科医・鹿山慶太を演じている。

また、7日のドラマ最終回を前に、6日放送の同局「ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」の特番にパネラーゲストとして出演する予定となっていた。

清水容疑者は2012年に映画「震動」で俳優デビュー。その後、「渇き。」や「東京リベンジャーズ」シリーズといった話題作に出演する実力派俳優で、現在はTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」で、医療を題材としたドラマ作品に初挑戦していた。