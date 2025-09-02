この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「中絶は決して悪ではない」寄り添う言葉の重要性を訴え

6月に公開された「中絶手術の時に雑に扱われました。中絶は完全悪なのですか？」という動画で、「12人産んだ助産師HISAKO」さんが寄せられた相談に対し、自身の経験を交えて想いを語った。動画では、視聴者のゆきさんから「中絶を選んだ自分は完全に悪なのか」と悩む手紙が紹介され、HISAKOさんは真摯に向き合った。



相談者のゆきさんは、前夫からのDV・モラハラや経済的困難を抱え、やむなく中絶を選択。しかし医療現場で「娘は育てられて、この子は育てられないの？」と心ない言葉を受け「苦しんで決断したのに、こんな風に扱われていいのか」と深く傷ついた心境を打ち明けている。



これに対し、HISAKOさんは「私もかつて産婦人科で中絶手術を日常的に経験してきた」とし、「忙しい現場の事情は理解しつつも、一人ひとりの背景に思いを馳せることは決して忘れてはならない」と医療スタッフの対応を課題として挙げた。「中絶を決める女性たちの心には計り知れない葛藤がある。決してルーティンの流れ作業にしてはいけない」と強調し、自身も過去に同じように悩んだ経験を告白。「綺麗事では解決できない状況の中、自分や子どもの幸せを真剣に考えて出した決断は、無責任でも悪でもない」とゆきさんを力強く励ました。



さらに、スタッフの発言が持つ影響力について「看護師や医療従事者の一言は、その人の人生を大きく揺るがす。『産めばいいじゃない』という軽率な言葉が一生の傷になることもある」と注意を促した。一方、「中絶の決断は勇気ある選択であり、全てが“悪”ということは決してない」と断言。「多くの医療スタッフは決して中絶を悪だと思っていません。忙しさゆえの配慮不足もありますが、少しでも患者さんの気持ちに思いを寄せることが大切」と医療の現場に呼びかけた。



動画の締めくくりでは「過去は消えなくても、これからの人生は自分で切り開ける。自分の子どもにも『選択を尊重し応援できる母親でいたい』と思う」と語り、寄せられた手紙と経験談に感謝の気持ちを伝えた。