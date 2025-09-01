「凄まじいゴール」「決定力の化け物」今季リーグ戦３戦４発！ フェイエ上田綺世の鮮烈２ゴールにファン驚嘆「身体の使い方上手い」
現地８月31日に開催されたエールディビジの第３節で、日本代表FW上田綺世が所属するフェイエノールトが敵地でスパルタと対戦。４−０の快勝を飾った。
この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、４−２−３−１のワントップで先発した上田だ。１−０で迎えた48分、敵陣ボックス内でパスを受けると、相手を背負いながらも上手くターンして右足のシュートをねじ込む。
さらに２点リードの65分には、味方のシュートのこぼれ球に反応してダイレクトで押し込んでみせた。
日本人ストライカーの見事な２発に、SNS上では「素晴らしい理不尽ゴール」「ゴール量産モード突入」「決定力の化け物」「凄まじいゴール」「身体の使い方上手い」「理想のFW像」「間違いなく日本歴代最強ストライカー」といった声が上がっている。
開幕から３試合連続ゴールと絶好調の上田は、これで今季のリーグ戦３戦４発となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リーグ戦３戦連発！ 上田綺世の２ゴール
