自民党の高市早苗議員が２９日、Ｘを更新。歌手の堀ちえみを誹謗中傷していた女性について、有罪判決が言い渡されたことに「安堵しています」とつぶやいた。

高市氏は「堀ちえみさんと御家族から相談を受けていた件がありましたが、今日で一定の結果が出て安堵しています」と投稿。堀は舌がんを公表し、舌の一部を切除するなど闘病を続け、それをブログにアップしていたが、それに対して長期間に渡り誹謗中傷を続けた女性がついに逮捕され、高市氏は「今日８月２９日、東京地裁では誹謗中傷を繰り返した被告に対して、懲役１年、執行猶予３年の有罪判決が言い渡されました」と報告した。

「堀ちえみさんが自らの舌がんに関するブログを書かれた理由については、伺っていました。がんは早期発見が大切なので、その重要性を伝えたかったこと。加えて、医学の進歩で治る病気になってきたこと、さらに罹患しても社会復帰が可能となってきたことを広めていきたかったのだそうです」と堀が発信し続ける理由も説明。

「苦しみの日々の中で、他の方々には同じ思いをして欲しくないと考えて、自らの病気や闘病生活について公表し、啓発活動を続けてこられた堀ちえみさん。これからも、素敵な笑顔で頑張って下さい！」とエール。容疑者を特定した警察にも「敬意を表します」と結んでいた。