Fire TV Stick 4K

Amazon.co.jpは、「スマイルSALE」を開始した。期間は9月4日23時59分まで。Amazonデバイスも低価格になっており、29日9時に編集部が確認したところ、「Fire TV Stick HD」が30% OFFの4,880円、「Fire TV Stick 4K」が30% OFFの6,980円、「Fire TV Stick 4K Max + Amazon Fire TV Soundbar Plus」のセットが34,780円で販売中。

「Amazon Fire HD 8 タブレット」は31% OFFの10,980円、「Kindle Paperwhite 16GB」は18% OFFの22,980円、「Echo 第4世代チャコール」は25% OFFの8,980円となっている。

ポイントアップキャンペーンも実施。イベント期間中、合計税込10,000円以上の購入を対象に、ポイント還元率がアップ。ブランドセレクション対象商品はさらにお得になるという。付与されるポイントは期間限定ポイントで、有効期限は当該ポイントが確定される月の翌月末日。例えば2025年10月1日にポイントが確定された場合、有効期限は2025年11月30日。詳しくはスマイルSALEのページを参照のこと。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください