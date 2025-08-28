初回終わりに即打席「見たことがない」

【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）の本拠地・レッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、5回1失点で復帰後初勝利を挙げた。敵地放送局が驚いたのは初回だった。

大谷は本拠地での登板では、初回の投球を終えた後に打席がやって来る。降板後ベンチには下がらず、用意された防具や手袋を装着。この日は4番ヘイズを中飛に打ち取った後、わずか2分後には打席に立っていた。

この行動にレッズの地元放送局「ファンデュエル・スポーツネットワーク・オハイオ」の実況ジョン・セイダック氏と解説ジェフ・ブラントリー氏も驚き。セイダック氏が「二刀流男が帽子を脱ぎ、グラブを外し、ギアとヘルメットを装着しました。先発投手が1番打者として登場する姿を貴方は解説として見たことがないと言っていましたね」とコメントした。

それに対しブラントリー氏も反応。「マウンドでは球種の選択など色々なことが頭の中を巡っていたと思いますが、ベンチに戻って、帽子を外し、エルボーガードとヘルメットを装着して、先頭打者を務めるのには不屈の精神が必要です」。感銘を受けていた。（Full-Count編集部）