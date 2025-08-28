インフルエンサー、モデルとして活動する水谷咲さん（25）は、2024年4月に「モテすぎて会社辞めた元コンサルOLです」とXで投稿し、大きな話題を呼んだ。しかし実際の退職理由はモテすぎではなく、勤めていた年収1000万超えのコンサルティング会社でメンタルを壊したことだった。水谷さんが受けたセクハラ被害の実態を語ってもらった。

モデル、インフルエンサーとして活躍する水谷咲さん ©文藝春秋

「この会社に枕（営業）をして入ったの？」入社早々からセクハラ被害

水谷さんが念願のコンサルティング会社に入社すると、研修期間の段階から同期からセクハラ発言を受けていた。

「同期にテニサー（テニスサークル）ノリの人が多くて、最初から『えっ、君かわいいじゃん。飲み行こうよ』と声をかけてくる人もいたので、しんどかったです」

そればかりか、「え、Fランじゃん。この会社に枕（営業）をして入ったの？」と学歴をバカにする発言も飛び出した。水谷さんが金城学院大学出身であることが理由だった。

「経験人数って何人？」といった露骨な質問や、研修後の飲み会への誘いも毎日のように続いた。断ると「あいつ、お高く止まってる。キモい」と陰口を言われ、恐怖を感じたという。

「誰とヤリたいか話して、水谷さんの名前めっちゃ出てたよ」

配属後も状況は変わらなかった。歓迎会や送別会の場で上司が「水谷さん、テキーラ飲まないの？」と飲酒を強要。ある同期からは「こないださあ、みんなで新卒の女の子の誰とヤリたいか話して、水谷さんの名前めっちゃ出てたよ」と伝えられた。

水谷さんは上司に相談したが、「モテモテじゃん、良かったね」と取り合ってもらえなかった。ハラスメント対策室に相談しても「大変だね、もしハラスメントが起きたら言ってね」という対応だったという。

「頑張って評価を上げようと遅くまで残業し、上司の雑用も引き受けた結果、徐々に評価は上がった」と水谷さん。しかし同期からは「水谷が評価上げたのは、枕したからでしょ」と言われてしまう。

うつ病と診断され、過食嘔吐を発症

入社して半年が過ぎたある朝、会社に行こうとして玄関で涙が止まらなくなった。足が前に進まず、母親に相談すると診療内科への受診を勧められ、軽いうつ病と診断された。

休職中も過食嘔吐を発症するなど苦しんだが、その間に独立を視野に入れた活動を始める。被写体モデルの活動を再開し、インフルエンサーとしての戦略も立てた。様々な挑戦を経て、入社からわずか半年で退職を決意した。

「退職のタイミングで、『どうしたの？ 話聞こうか？』『自分も会社に不満があるから愚痴会をやろう』ってしつこくLINEしてくる同僚もいたんです。だから彼らのLINEは即ブロックしてやりました」と語った。

