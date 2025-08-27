ハワイ気分を味わえるキングサイズ！ロッテリア「キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー」
株式会社ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2025年8月27日（水）から8月31日（日）までの期間限定で、食べ応え抜群なキングサイズのバーガーをお得な価格で楽しめる「ロッテリア 肉（29）の日」を開催する。
■ボリューム満点なハワイアンバーガー
8月の「ロッテリア 肉（29）の日」では、気軽にハワイ気分を楽しめる、ボリューム満点なハワイアンバーガーを提供する。
「キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー」は、贅沢に3枚重ねた牛肉100%のパティに、鉄板で焼いたパインや、甘めのソースで味付けした牛カルビ肉、自社製ベーコンを合わせ、フルーティーかつスモーキーな風味が特長のBBQソース、4種類のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品だ。
また、牛肉100％パティとレッドチェダーチーズを4枚ずつ重ね、とろ〜りチーズソースをトッピングした「キング 絶品チーズバーガー」も用意した。
『ぜひこの機会に、「ロッテリア 肉（29）の日」をお楽しみください。』
※表示価格は全て税込。
※一部店舗を除く204店舗で販売予定。（8月21日時点）
【商品概要】
商品名：キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー
価格：1,290円
商品概要：贅沢に3枚重ねた牛肉100%のパティに、鉄板で焼いたパインや、甘めのソースで味付けした牛カルビ肉、自社製ベーコンを合わせ、フルーティーかつスモーキーな風味が特長のBBQソース、4種類のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ、ボリューム満点なハワイアンバーガー。
キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー
商品名：キング 絶品チーズバーガー
価格：1,390円
商品概要：牛肉100％パティとレッドチェダーチーズを4枚ずつ重ね、とろ〜りチーズソースなどとともにふんわりもっちり食感が特長のバンズで挟んだ。
キング 絶品チーズバーガー
