タレントの磯山さやかが２６日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演。冷え性ゆえの苦労を明かす一幕があった。

今回のテーマは「夏の冷え性」。自身の冷え性について「足先とか１年中冷たくて。手よりも足の方が…。下半身ですね、全部。あとはおなかが冷えてる。触ると、あれ、冷たいみたいな」と説明した磯山。

「でも、冷え性って最初思ってなくて、マッサージとかで『冷えてますね』って言われて、冷え性なんだってのを大人になって、やっと気づいたパターンなんですけど」と続けると「冷え性から胃腸が弱くなったりとか消化不良で、いつも胃もたれしてるとか、肩こりからの頭痛とか、そういうのが結構ありますね」と話した。

「冷え性なんだけど暑がりなんですよ。寝る時ってエアコンをつけて寝ちゃうんですけど、最初、寝る時は全身に毛布をかけて寝てるんですけど、やっぱり途中で暑いなって言って足を出します。そうすると今度は足が冷たい、寒いって言って起きるんですよ。だから夜中に１回か２回は必ず、それで起きちゃって、通しでぐっすり眠れないみたいな」と具体的に説明。飛行機に乗る際の冷房についても「ブランケットや羽織りを絶対持って行くし、サンダルで行く場合は靴下を持ってったりとかしてます」と話していた。