ランニングシューズからスタートした抜群の履き心地、歩き心地を提供するニューバランス（以下NB）が、新たにスケートボードラインのシューズを発売しました。

NB初のスケートボードラインはコラボで実現

今回のコラボレーションのパートナー「STONE ISLAND（ストーン・アイランド）」は、温度によってカラーが変化する「アイスジャケット」が有名なイタリアのアパレルブランド。そのSTONE ISLANDとNBがコラボレーションとして発売されたのが「NUMERIC 272」です。

これまで両ブランドのコラボレーションは継続的にリリースされてきましたが、今回は初のスケートボーディングラインになります。

碧く澄んだ海とスケートシーンが融合した一足

Image：STONE ISLAND Stone Island x New Balance「NUMERIC 272」33,000円（税込）

今回は、STONE ISLANDのなかでもヨットやセーリングウェアから着想を得たライン「STONE ISLAND MARINA」とのコラボレーション。

いわゆる、定番のNBを予想していたファンは驚きのフェイスかもしれませんが、いずれも夏らしいさわやかなカラーリングとなっています。気になるカラーは全3色。

スケートシューズといえばボードにこすれたり、転倒したり、ハードな摩擦に耐えるために、タフで肉厚なデザインが多かったですが、今回のコラボではスケートシューズと銘打っていながら、鮮やかなカラーリングで街歩きにもおすすめしたい一足です。

光で表情を変える「N」ロゴ

アッパー部分では通常モデルでは縫い目のない一枚革のスウェードで補強されているのに対して、スウェードとポリエステルで織られたポリキャンバス素材を上下で切り替えるユニークな仕様に変更。

これによって光の加減で「N」のロゴやキャンバス素材が絶妙に表情の変化をもたらし、それが海（MARINE）のゆらぎを想起させる、さりげない粋な演出が光ります。

キャンペーンビジュアルの撮影場所はミラノのスケートシーンでは長年親しまれているのチェントラーレ（中央）駅。グラフィティも描かれている場所も多く、ミラノのストリートシーンを感じたいヘッズたちが集うスポットです。

ストーンアイランド東京青山店、公式オンラインストアのみでの販売でしたが、今回は即完売。第2弾の発売はあるのか……期待して待ちましょう。

