この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気のポイカツ系YouTuber・ネコ山が、「楽天ポイント現金化技が炸裂wwww！🥁🥁」と題した最新動画を公開。動画内では自身のポイカツ歴や楽天ポイントの効率的な現金化法について、自身の体験をベースに具体的なノウハウをシェアした。



動画冒頭、ネコ山は「ぽいかつはね、隙間でできるのにね、収入はね、結構あるんすよ」と『隙間時間で稼げる』というポイカツの魅力に言及。その上で注目テーマを「楽天ポイントの現金化」に絞り、「期間限定ポイント無駄にしたくないっすよね。執行するぐらいだったらこれどうすか」と現金化の重要性を強調する。



楽天ポイントの現金化手段としてネコ山が紹介したのは、楽天K-DREAMSという競輪アプリを活用した“一風変わった方法”。「楽天ポイントね、投票専用の電子マネーにチャージするんすよ。それで投票して的中したら、夜中に楽天銀行に入ってきます」と、実際の現金化フローを丁寧に解説。さらに、「現金化税を監視するプログラム作ったんで、そっから選んで投票すればいいっす」と独自ツールや集団行動を利用した投資法も明かした。



また、検証結果にも触れ、「今のところ現金化率96.2%っす。5月は24レース掛けて2つ外れました」など、自身のリアルな成績を公表し、「普通の人は軽輪に興味ないと思うけど、余った期間限定ポイントを無駄にしたくない人にはオススメ」だと語る。さらに「作業ほんの何十秒っすからね」と手軽さもアピール。



視聴者からの質問コーナーでは、ポイントから電子マネーを介した出金方法の可否や投資ジャンル比較にも触れ、「どの電子マネーも出金はできないっす。チャージルートっていうのがあるんすよ」「僕はS&P500っすね」など、惜しみなく見解を披露した。



最後は「今日は楽天ポイントの現金化、現金課税についてでした。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と前向きな言葉で締めくくり、動画の概要欄には「僕のやってる全部のポイカツ、紹介コード一覧」も掲載。「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます」と視聴者に呼びかけた。