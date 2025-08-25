¡Ö»Ë¾åºÇ¤âÇØ¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×¤¬ÃÂÀ¸!? ¿ÈÄ¹2m26cm¤Î¸µNBAÁª¼ê¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¤«¤Ä¤ÆNBA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ñ¥Ù¥ë¡¦¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¤¬¡Ö»Ë¾åºÇ¤âÇØ¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£±Ñ¡Ø¥¶¡¦¥µ¥ó¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¤Ï¡¢04Ç¯¤«¤é06Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆNBA¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£19Ç¯¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Ï°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÄ©Àï¤·¡¢º£·î19Æü¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¥¢¥à¥«¥ë¡¦¥â¥¹¥¯¥ï(¥í¥·¥¢)¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¤Ï¡¢CK¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£ÅÓÃæ¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÇØ¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢226¥»¥ó¥Á¤Î¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@amkal_official_)¤Ë¥×¥ì¡¼¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¼«¿È¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¥í¥·¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¡¢²¿¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¤Ï¡¢04Ç¯¤«¤é06Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆNBA¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£19Ç¯¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Ï°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÄ©Àï¤·¡¢º£·î19Æü¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¥¢¥à¥«¥ë¡¦¥â¥¹¥¯¥ï(¥í¥·¥¢)¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¤Ï¡¢CK¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£ÅÓÃæ¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÇØ¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢226¥»¥ó¥Á¤Î¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@amkal_official_)¤Ë¥×¥ì¡¼¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¼«¿È¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¥í¥·¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¡¢²¿¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë