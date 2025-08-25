プロレスラー 愛鷹 亮氏が大絶賛！ステーキロッヂの「カンガルーステーキ」
カンガルー肉は高たんぱくで鉄分が豊富なうえ、低脂質・低カロリーという特長から注目を集めている。ステーキロッヂでは、このカンガルー肉に着目し、カンガルーステーキを提供中だ。今回、そのステーキロッヂのカンガルーステーキに、プロレスラーの愛鷹 亮（あいたか りょう）氏が挑戦した。
■はじめてのカンガルーステーキに「美味い！」を連呼！
プロレスラーの愛鷹 亮氏は、1989年生・静岡県沼津市出身。元警察官から格闘家となり、BigBang初代ヘビー級王者やK-1参戦で活躍した後、2023年にプロレスへ転向。現在、プロレス団体「GLEAT」に所属しており、高い柔道技術と打撃力を武器に注目を集めている。
ロッヂのカンガルーステーキには、ルーミートの中でも柔らかいけれども歯ごたえにやや腰のあるモモ肉を使用している。カンガルーステーキ専用に仕立てた特製ソースと合わせることで、さらに美味しさが引き立つ。にんにくの効いた、野菜たっぷりの味わいは、初めて口にした人から「まるでレバーのようだ」と評されている。
ロッヂのカンガルーステーキ
愛鷹 亮氏は今回初めて、カンガルーステーキを実食するとのこと。ステーキを食べるや否や「美味い！」を連呼、合計600gのカンガルーステーキをすべて完食した。
カンガルーステーキを実食する、愛鷹 亮氏
その後、ステーキロッヂにカンガルー肉を供給している「RooMeat（ルーミート）」のバセル株式会社 代表取締役の長友 信氏が登壇。長友氏によると、オーストラリアではカンガルーの個体数増加によって生態系のバランスが崩れ、畜産農家がエサを奪われるといった被害が発生しているという。こうした獣害対策の一環として、カンガルー肉の活用に期待が寄せられていると語った。
左がバセル株式会社 代表取締役の長友 信氏、右がプロレスラーの愛鷹 亮氏
詳細は、愛鷹 亮氏のYouTube「愛鷹亮ラブホークch」で近日中に公開される予定。
【動画】
愛鷹亮ラブホークch
https://www.youtube.com/@lovehawkch/videos
＜ステーキロッヂ渋谷道玄坂店＞
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂２丁目６−３
TEL：03-6427-0581（席予約不可）
営業時間：11:00〜翌AM7:00（LO6:30）
クレジットカード決済対応 VISA /JCB/ mastercard / AMERICANEXPRESS
QR決済対応 ALIPAY / UnionPay / PAYPAL /applepay GooglePay / Linepay/auPay
ステーキロッヂ渋谷道玄坂店
■ステーキロッヂ
■RooMeat（ルーミート）
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調
■はじめてのカンガルーステーキに「美味い！」を連呼！
プロレスラーの愛鷹 亮氏は、1989年生・静岡県沼津市出身。元警察官から格闘家となり、BigBang初代ヘビー級王者やK-1参戦で活躍した後、2023年にプロレスへ転向。現在、プロレス団体「GLEAT」に所属しており、高い柔道技術と打撃力を武器に注目を集めている。
ロッヂのカンガルーステーキ
愛鷹 亮氏は今回初めて、カンガルーステーキを実食するとのこと。ステーキを食べるや否や「美味い！」を連呼、合計600gのカンガルーステーキをすべて完食した。
カンガルーステーキを実食する、愛鷹 亮氏
その後、ステーキロッヂにカンガルー肉を供給している「RooMeat（ルーミート）」のバセル株式会社 代表取締役の長友 信氏が登壇。長友氏によると、オーストラリアではカンガルーの個体数増加によって生態系のバランスが崩れ、畜産農家がエサを奪われるといった被害が発生しているという。こうした獣害対策の一環として、カンガルー肉の活用に期待が寄せられていると語った。
左がバセル株式会社 代表取締役の長友 信氏、右がプロレスラーの愛鷹 亮氏
詳細は、愛鷹 亮氏のYouTube「愛鷹亮ラブホークch」で近日中に公開される予定。
【動画】
愛鷹亮ラブホークch
https://www.youtube.com/@lovehawkch/videos
＜ステーキロッヂ渋谷道玄坂店＞
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂２丁目６−３
TEL：03-6427-0581（席予約不可）
営業時間：11:00〜翌AM7:00（LO6:30）
クレジットカード決済対応 VISA /JCB/ mastercard / AMERICANEXPRESS
QR決済対応 ALIPAY / UnionPay / PAYPAL /applepay GooglePay / Linepay/auPay
ステーキロッヂ渋谷道玄坂店
■ステーキロッヂ
■RooMeat（ルーミート）
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調