¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Ï·è¾¡¤Ç²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡Ë¤Ë1-3¤ÇÀËÇÔ¤·¡¢2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüÂç»°¤¬2001Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡Åê¼ê¤Ç¥×¥íÌîµå¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¶áÆ£°ì¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¶áÆ£Í¥¼ùÅê¼ê¤ÈÌ¾Á°¤¬1Ê¸»ú°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Ç¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖFull-Count LAB¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ø¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇÔÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂç»°¤Ï2001Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä3²óÀï¤ÇÅìÊ¡²¬¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ÇÔ°ø¤Ï¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¸å¤ËÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÂÇ·â¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿ÆóÎÝ¼ê¡¦ÅÔÃÛ¹î¹¬¤µ¤ó¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç3¼ººö¤òÈÈ¤·¡¢¤½¤Î²ó¤À¤±¤Ç5ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£3-8¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¤¬¡¢²Æ¤Ø¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÇÔÀï¸å¡¢¡ÖÉé¤±¤¿¸å¤Î½É¼Ë¤Ç¾®ÁÒÁ´Í³´ÆÆÄ¤¬¡Ø¤ªÁ°¤é¤Ê¤é¡¢¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¼è¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÉé¤±¤¿Ä¾¸å¤Ç¡¢²¿¤òº¬µò¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶áÆ£¤µ¤ó¡£ÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£¼ººö¤«¤éÂçÎÌ¼ºÅÀ¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ5³äÄ¶¤Î¹âÂÇÎ¨¤ò¸Ø¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿ÆüÂç»°¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶¯ÂÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼éÈ÷Îý½¬¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤¿¡£¾®ÁÒÁ´Í³´ÆÆÄ¤ÎÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ø¤Î»ØÆ³¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ö¤Î»Ø¤ÎÆþ¤ìÊý¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö5ËÜ»Ø¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤í¡×¤È´ðËÜ¤«¤éÃ¡¤Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¿©Æ²¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¤¤ÇÆ¦¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÁ´Éô°Ü¤·ÂØ¤¨¤Æ¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Ìîµå°Ê³°¤ÎÎý½¬¤Ë¤âÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷Îý½¬¤Ç¤Ï¾®ÁÒ´ÆÆÄ¤«¤é¥²¥¤¬Èô¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸·¤·¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¾®ÁÒ´ÆÆÄ¤Ê¤ê¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤ÏÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ø¤Î¸·¤·¤¤»ØÆ³¤òÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢±óÌÜ¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤´¤¤Ç¤Ê¤¯°¦¤Î¤¢¤ë»ØÆ³¤À¤È¸å¤ËÍý²ò¤¬¤Ç¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅÔÃÛ¤µ¤óÈ´¤¤Ç¤ÏÄºÅÀ¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£²Æ¤ÎÀ¾ÅìµþÂç²ñ¤Ç¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤ÏÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏÌµ¼ººö¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¼éÈ÷¤â´°àú¤À¤Ã¤¿¡£
±¿Ì¿¤¬±é½Ð¤·¤¿·è¾¡Àï¤ÎºÇ¸å
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤È¤Î¸Ç¤¤å«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£01Ç¯Í¥¾¡»þ¤Î¼ç¾¡¦¿ù»³ÃÒ¹¤µ¤ó¤ò¡ÖFull-Count LAB¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼èºà¡£Åö»þ¡¢ÁªÈ´¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÅìÊ¡²¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Î½É¼Ë¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¹»¤Î²Æ¤Ï¸©Âç²ñ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤Í§¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÅìÊ¡²¬¤Î¼ç¾¤À¤Ã¤¿Ê¡¸¶Í¤Æó¤µ¤ó¡£Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë½à²ÃÌÁ¤¹¤ëº´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅö»þ¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ù»³¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤Ïº£¤Ç¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÌîµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¿ù»³¤µ¤ó¤ÏÆüÂç¤Î¿¦°÷¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âç³Ø½à¹Å¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î±¿±Ä¤äBASEBALL5¤Î¿¶¶½¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤Î¼ç¾¤Ï¹Ã»Ò±à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿·Ò¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2001Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à·è¾¡Àï¡£ÆüÂç»°¤Ï¶á¹¾¡Ê¼¢²ì¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ß¡¢5-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï1998Ç¯¤Î¾¾ºäÂçÊåÁª¼ê¡ÊÅö»þ¡¦²£ÉÍ¹â¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ï»°¿¶¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±¿Ì¿¤Ï°ã¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9²ó1»àÆóÎÝ¡£6ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÂÇµå¤ÏÅÔÃÛ¤µ¤ó¤¬¼é¤ëÆóÎÝ¤Ø¡£±¦Íã¤ØÈ´¤±¤½¤¦¤Ê¶¯¤¤ÂÇµå¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¯¹¥Êá¡£È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤é2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤â¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç3¼ººö¤òÈÈ¤·¡¢¸·¤·¤¤Îý½¬¤ËÂÑ¤¨È´¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤¬¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤Î½Ö´Ö¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÅÔÃÛ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤â²¿¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡24Ç¯Á°¤Î²Æ¡¢ÆüÂç»°¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯¡¢ÀË¤·¤¯¤â¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤Î²áÄø¤äÃç´Ö¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¤È¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿²Æ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë