¡ÖÍ¥¾¡¤É¡¼¡ª¡×¡¡²Æì¾°³Ø¥Ê¥¤¥ó¡¢Ãæ·Ñ¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡È¤¦¤Á¤Ê¡¼¤ó¤Á¤å¥È¡¼¥¯¡É¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¤»ÒÃ£¤ä¤Ê¤¡¡×
²Æì¾°³Ø¤¬²Æ½éÍ¥¾¡
¡¡Ï¢Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï23Æü¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£·è¾¡¤Ç²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡Ë¤¬ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤ò3-1¤Ç²¼¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¡£ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥ó¤Î»î¹ç¸å¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÇË¤ê¡¢½é¤á¤Æ²Æ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò¼Â¸½¤·¤¿²Æì¾°³Ø¡£¼ó¤«¤é¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿¥Ê¥¤¥ó¤¬¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ëµö¤µ¤ì¤¿ÆÃ¸¢¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¤ÎÅÚ¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤¿¤À1¹»¤À¡£
¡¡½¼¼Â´¶¤È¤È¤â¤ËÅÚ¤ò½¸¤á¤ë¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²¶¤éÍ¥¾¡¤É¡¼¡ª¡×¡ÖÍ¥¾¡¤ÎÅÚ¤É¡ª¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤¨¤°¤¤¤¨¤°¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¼è¤ì¡ª¡×¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¤¢¡¢¤³¤ìµ¹ÌîºÂ¤Î¸ø±à¤Ë¤Þ¤¯¤¾¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤³¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢X¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñÏÃ¤¬¤¦¤Á¤Ê¡¼¤ó¤Á¤å¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö²¾°¤Î²ñÏÃ¡¢Ä¶¤¦¤Á¤Ê¡¼¤ó¤Á¤å¤é¤·¤¯¤Æ¥á¥Á¥ã¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡ªÁÇÅ¨¡ª¹¥¤¡ª³Ú¤·¤¤¡ª¡×
¡Ö¼«Ê¬Ã£¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤»¤º¡¢²Æì¤Î³§¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸©Ì±°¦¤¬¤¹¤´¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤»ÒÃ£¤ä¤Ê¤¡¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¡¡²ÆìÀª¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï1958Ç¯¤Î¼óÎ¤¡£Åö»þ¤Î²Æì¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤Ë½¸¤á¤¿¹Ã»Ò±à¤ÎÅÚ¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¡£¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ê¤³¤Î²ñÏÃ¤È·Ê¿§¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¡Àï¸å80Ç¯ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë²Æì¾°³Ø¤¬Í¥¾¡¡¡¤Û¤ó¤Þ¤ËÀ¨¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
