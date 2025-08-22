À¾Éð¤«¤é¡ÈÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¡É¡Ö¿·½õ¤Ã¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÊªÍè¾ì¤Ë¶Ã¤¡ÖÎÉ¤¤µåÅê¤²¤½¤¦¡×
26Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á
¡¡À¾Éð¤Ï26Æü¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¸µ½ÀÆ»ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ´Å§¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥ÕÍè¤ë¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¹Ô¤¤¿¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï21Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥¦¥ë¥Õ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¦¥ë¥Õ¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯6·î¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢2026Ç¯1·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¡ÈÂçÌò¡É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¾Ð¡×¡ÖÎÉ¤¤µåÅê¤²¤½¤¦¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¿·½õ¤Ã¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¾Ð¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢À¾Éð¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï1Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²Æ¤ÎÂç·¿¥·¥ê¡¼¥º´ë²è¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥º2025 supported by¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¥¦¥ë¥Õ¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤ë26Æü¡¢Áª¼ê¤ÏÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ë¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë