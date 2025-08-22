ガラス割れ天井抜け落ち「廃墟ホテル」行政代執行着手　“心霊スポット”不審火も　費用600万円を所有者に請求へ　静岡・下田市

観光地としても知られる静岡・下田市の廃虚となっていたホテルで20日、行政代執行が始まりました。

行政代執行とは、適切な管理を行わない所有者に代わって、自治体が問題の改善を図る措置。

今回、その対象となったのは国道沿いにある下田富士屋ホテルです。

1962年に開業したのち、経営不振などで2001年に廃業。

その後21年間にわたって管理されず放置されてきました。

下田市建設課・佐々木豊仁課長：

所有者には建物の適切な管理を再三にわたって指導してきたが、経済的な理由からできないとか、呼びかけにも応じなくなった。

現在の様子は、ガラスが割れ天井も抜け落ちた状態で、心霊スポットとして紹介されるなどしたことから無断で立ち入る人が後を絶たないといいます。

さらに、2023年には無人のはずの建物で不審火が発生し、騒然となりました。

そうした中で今回、行政代執行に踏み切った下田市。

撤去を決める大きな理由となったのが、隣接する住宅で相次いでいる深刻な被害でした。

隣接する住宅では、ホテルで使われていた木材が崩れ落ち、何度も被害が出ているといいます。

隣接する住宅に住む人：

屋根が壊れて1階の下の部屋が水浸しになった。（Q. 所有者は？）全然話にならない。一回も来たこともない。

市では、倒壊の危険の大きい木造部分に限定して撤去することを決めました。

下田市建設課・佐々木豊仁課長：

今後も所有者に残った部分の建物の適切な管理や撤去をお願いしたい。

木造部分の撤去は9月にかけて行われ、市は撤去にかかる費用約600万円を所有者に請求する方針です。