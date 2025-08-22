バレーボール男子日本代表が２２日、都内で世界選手権（９月１２日開幕、フィリピン）に向けた合宿を公開した。主将の石川祐希（ペルージャ）はネーションズリーグ千葉大会後、右足の肉離れを起こしていたことを明かした。ポーランドとの準々決勝はほとんど練習ができず、ぶっつけ本番で臨んでいたという。鹿児島合宿からは練習に参加。現在は「非常にいい練習はできてると思うので、コンディション含めてパフォーマンスも少しずつ上がっている」と万全な状態だと強調した。

世界選手権で目標のメダルを獲得すれば、１９７４年大会銅以来、５１年ぶり。１３日の初戦はトルコと対戦する。順当に勝ち進んだ場合は、準々決勝で再びポーランドと激突。「まずはベスト４に進むことが目標。再戦という形になるので、そこを勝ってベスト４に進みたい」とリベンジに燃える。近年、準決勝まで進んだ大会は、世界ランクが日本より下の国に勝利してのもの。「ランキングがちょっと高い相手に対しては勝てていない。大きい大会になればなるほどベスト８で強いチームとあたる。乗り越える経験をするために、このベスト８のポーランド戦はとても重要」と位置づけている。

世界選手権を前に９月２日と３日にブルガリア（東京・有明アリーナ）、同６日と７日に強豪のイタリア（千葉・ららアリーナ東京ベイ）との壮行試合を控える。「（新チームが）スタートしたときから、世界選手権では表彰台に（立つ）という目標を掲げてきた。ワンシーズンやってきた成果を出す場所」と言葉に力を込めた主将。強い心身でメダル獲得を目指す。