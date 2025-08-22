Åý°ì¶µ²ñËÜÉô¤Ç¤Î¼èºà»þ¤Ë¡Ö·â¤¿¤ì¤ÆËä¤á¤é¤ì¤ë¡×¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡ÉNGµ¼Ô¡ÉÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¤¬´Ú¹ñ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡É¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¼èºà¡É
ÄÉµÚ¡¦µêÃÆ°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤ËÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢»ö·ï¤äÁûÆ°¤ÎÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¡½¡½¡£¼èºà¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅö»ö¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¡¢¼«¤é¤Î»ÈÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤òÆü¡¹Ëº¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö»ä¾®Àâ¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö»ä¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñ¸«¤Ç¡ÖNGµ¼Ô¡×¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÃø¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î¼èºà¼êË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÎÊóÆ»¤ÎÌäÂêÅÀ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤òÌÏº÷¤·¤¿¡ØNGµ¼Ô¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤ÆüËÜ¤Î¿¼ÁØ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØÍ½ÁÛ³°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡ÖÃæµïÀµ¹¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡×¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Ä¡ÈNGµ¼Ô¡ÉÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¤¬¡Ö¥³¥¿¥Äµ»ö¡×¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë°Õ³°¤Ê¥ï¥±¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
·â¤¿¤ì¤ÆËä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä
2023Ç¯5·î¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤¬´Ú¹ñËÜÉô¤Ç¹çÆ±·ëº§¼°¤ò´Þ¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼°Åµ¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¡¢¸½ÃÏ¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î²ÃÊ¿·´À¶Ê¿¤Ë¤Ï¡¢¶µÃÄ¤¬ÆüËÜ¤«¤é¼ýÃ¥¤·¤¿¤ª¶â¤¬¸¶»ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ë²Ú°¼à¥¤Ê»ÜÀß¤¬ÃÏ°è°ìÂÓ¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¸å¡¢ºÇ½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶µÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¤ò¹Ô¤¦»ä¤Ë¡¢¶µÃÄ¤Î´Ú¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ3¿Í¤¬Ä¥¤êÉÕ¤¡¢¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸øÆ»¾å¤«¤é¶µÃÄ¤Î»ÜÀß¤Î³°´Ñ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤éË¸³²¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Å°Äì¥Þ¡¼¥¯¤Ö¤ê¤À¡£·úÊª¤Ë¤â¾ÓÁü¸¢¤¬¤¢¤ë¤ÈÆñÊÊ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
Å·°¸µÜ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¡£¶µÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ç²¿¤ä¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä°¤³¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ÇÅú¤¨¤ë¿¦°÷¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ß¡£
»ý»²¤·¤¿¼«Æ°ËÝÌõµ¡¡Ø¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¡Ù¤ÇÏ¿²»¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤¦¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°ì½Ö¡¢¤³¤³¤Ç·â¤¿¤ì¤ÆËä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢²èÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ½¼¨¡£
¤É¤¦¤ä¤é´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÇ¤Ä¡×¤Ë¤Ï¡Ö²û½À¤¹¤ë¡×¡Ö¼ê¤Ê¤º¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
Áê¼¡¤°¥È¥é¥Ö¥ë
¿ÎÀî¶õ¹Á¤Ç¤â¡¢¹çÆ±·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿®¼Ô¤Ø¤Î¼èºàÃæ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¶õ¹Á·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²£ÅÄ°ì»á¤¬¶õ¹Á·Ù»¡¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦µÍÌä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¼èºà¥Ç¡¼¥¿¤òÆüËÜ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ØÁ÷¿®¤·¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¶µÃÄ¤Î»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÎ¶Ê¿¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÉßÃÏÆâ¤ËÎ©¤ÁÊÂ¤Ö¶µÃÄ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶µÃÄ¤Î¶þ¶¯¤Ê·ÙÈ÷°÷¤Ë¸«ÉÕ¤«¤Ã¤ÆÄÉ¤¤²ó¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ°è°ìÂÓ¤òÅý°ì¶µ²ñ¤¬´É³í¤·¤Æ¤¤¤¿¾å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î¼èºà¼Ô¤ò¶ËÃ¼¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½Û´Ä¥Ð¥¹¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤É¤³¤À¡ª¡×¤ÈÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ð¥¹¤ÎºÂÀÊ¤Ë¿È¤òÄÀ¤á¡¢Â©¤òÀø¤á¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤µ¤À¡£
Åý°ì¶µ²ñ¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤«¤é¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
°¼Á¤ÊÈðëîÃæ½ý¤Ï¿ôÂ¿¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¹Ô¤¦¤Î¤ÏÅý°ì¶µ²ñ´Ø·¸¼Ô¡¢¶µÃÄ´Ø·¸¼Ô¡¢¥·¥ó¥Ñ¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¶¸¿®Åª¤Ê¿®Êô¼Ô¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢°¼Á¤Ê¥Ç¥Þ¤ò¿áÄ°¤¹¤ë½¡¶µ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿ÍÊª¤«¤é¤Ï½½¿ôÇ¯Á°¤Ë¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤µ¤ì¡¢¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÏÄ¤ó¤À¾µÇ§Íßµá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÊÑÀá¤·¡¢Åý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂ¦¤òÈóÆñ¤·¤ÆÅý°ì¶µ²ñ¥µ¥¤¥É¤ËÉÕ¤¯¤³¤È¤Ç¥«¥ë¥ÈÂ¦¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ±Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ÇÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ï°¥¤ì¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤À¤±ÇÏ¼¯¤é¤·¤¤¤Î¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¼ê¹ç¤¤¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ï¡ÈÌµ»ë¡É¤¬ºÇ¤â±þ¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤Ä©È¯¤äÈðëîÃæ½ý
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë¿·Ê¹¼Ò¤Î¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¤ÇÊÝ¼é·Ï»¨»ï¤ÎÊÔ½¸°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤â·«¤êÊÖ¤·Ä©È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åý°ì¶µ²ñÂ¦¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¥·¥ó¥Ñ¤È²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ²òÎÏ¤äÆ¶»¡ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤Ïµ¼Ô¤È¤·¤ÆÃ×Ì¿Åª¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤âÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Ç¡È¾®Êª¡É¤Ë²á¤®¤ë¤«¤é¤À¡£
»ä¤Ë´Ø¤¹¤ë²øÊ¸½ñ¤âÊ£¿ôºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¸å¡¢»ä¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¥Ï¥²¥¿¥«¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿²øÊ¸½ñ¤¬Ê£¿ô¤Î¹ñ²ñµÄ°÷»öÌ³½ê¤ØÅêÈ¡¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬Ìë¤ÊÌë¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÇÃË»ù¤¬ÀÅªºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©¥¯¥é¥Ö¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È·Ù»¡¾ðÊó¡É¤¬¡¢¤¢¤ëÊÛ¸î»ÎÌ¾¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¼ê¤Î°¼Á¤Ê²øÊ¸½ñ¤¬¹ñ²ñµÄ°÷»öÌ³½ê¤ØÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¹Ù¹¤Ë·«¤êÊÖ¤·Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¿ÍÊª¤ÏÊ£¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇ´Ãå¼Á¤Ê¼ê¹ç¤¤¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï±þÂÐ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÀÍÕ¿¬¤òÂª¤¨¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£Áê¼ê¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÁê¼ê¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥ê¥¹¥¯¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¡£
»ä¤Ø¤ÎË¡Åª°Ò³Å¡¢SLAPPÁÊ¾Ù¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÄ©È¯¤µ¤ì¤Æ¤â¼è¤ê¹ç¤ï¤º¤ËÀÅ´Ñ¤·¡¢¾Úµò¤ò½¸¤á¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤¬¸ú²ÌÅª¤À¡£
°¼Á¤ÊÈðëîÃæ½ýÌäÂê
»ä¤Î¿Í´ÖÀ¼«ÂÎ¤òìÊ¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤ÎÀÕÇ¤¤ò»ä¤Ø¸þ¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¸¤Å«¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¹ó¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ø¥Ç¥Þ¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿±¢ËÅÏÀ¤Þ¤Ç»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
Åý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Í¦µ¤¤¢¤ë¹ðÈ¯¼Ô¤ØÈðëîÃæ½ý¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ë¹ðÈ¯¼Ô¤Ø¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸ý·â¤Ê¤É¤Ï¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¤À¡£
Åý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ2À¤¤È¤·¤Æ¶µÃÄ¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¾®Àî¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤â°¼Á¤ÊÈðëîÃæ½ý¤ò¿ôÂ¿¤¯¼õ¤±¡¢¶µÃÄ¤Ø¤Î²ò»¶Ì¿Îá¤Ø¤Î·Ð°Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤Ø¸þ¤±¤é¤ì¤ë°°Õ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢É½Î©¤Ã¤¿È¯¿®¤äÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï³²¼Ô¤¬À¼¤òµó¤²¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£ÈðëîÃæ½ý¤ò¹Ô¤¦Â¦¤ÎÀ¼¤Ð¤«¤ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Îò»Ë¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¸í¤Ã¤¿¸ÀÀâ¤Î¤ß¤¬Î®ÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Þ¤¬¤¢¤¿¤«¤â´ûÀ®»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
ÊóÆ»¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÎò»Ë½¤Àµ¡×¤òÌÜÏÀ¤àÀªÎÏ¤Ë¤âÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
