8月19日、俳優の田中圭がスペイン・バルセロナで開催中のポーカーの世界大会「EPT Barcelona」に出場していたことが明らかになった。

発端は、国内外のポーカーの情報を発信するメディア「ポーカーマガジン〜LightTHREE〜ライトスリー」公式Xの投稿だ。

「『EPT』は『European Poker Tour』の略で、腕利きのポーカープレイヤーが集まる世界3大ポーカー大会の一つです。賞金総額は約8000万円で、『ポーカーマガジン』によれば、田中さんはDay1Bを2位通過し、8月22日（現地時間）に開催されるDay2に参加すると伝えられています。田中さんは、7月にもアメリカのラスベガスで開催された世界大会『ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー（WSOP）』で3位に入賞し、賞金11万5295ドル（約1700万円）を獲得しているため、今後の動向が注視されます」（芸能記者）

「ポーカーマガジン」のポストには、“金髪”に近い髪色にパーマをかけ、サングラスをかけた田中がポーカーに興じる様子の写真が添えられている。Xでは彼のビジュアル変化への驚きが多く上がるなか、“意外な声”も見受けられた。

《田中圭なんであんなに魅力的なのよ嗚呼好き＼（^o^）／》

《田中圭くんへ、この際吹っ切れて酒女ギャンブルにどっぷりの役とかやりませんか。》

2025年4月に、女優・永野芽郁との不倫疑惑が報じられた田中。余波が収まらないなか、ポーカー姿を2度も公開されたためか、“次の仕事”を待ち望むファンもいるようだ。しかし、“今後は厳しい”と語るのは芸能関係者。

「騒動後、5月から6月にかけては主演舞台『陽気な幽霊』が上演され、チケットは完売するなど盛況のうちに終了しました。また、6月29日には主演ドラマ『おい、太宰』（WOWOW系）が放送、7月には同作の劇場版が公開されました。

仕事が途切れていないように見えますが、舞台やドラマはスキャンダル発覚前から決まっていたもの。夏以降、新たな作品に出演するという話は聞こえてきません。田中さんは、永野さんとの不倫関係を否定していますが、CMは全滅。このような状況では、やはり仕事の依頼はできないという声があります。仕事がないから好きなギャンブルをしている時間がある、といったところではないでしょうか」

ギャンブルどっぷりの役ならはまるかも……。