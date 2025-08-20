東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは、9月17日から10月31日までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催する。また、東京ディズニーシーでは、9月17日から11月2日までの間、ディズニー＆ピクサー映画「リメンバー・ミー」をテーマとしたプログラム「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初めて開催する。イベント開催に先立ち、9月16日から販売するスペシャルグッズとスペシャルメニューを紹介しよう。



「ぬいぐるみバッジ」

ディズニー・ハロウィーンならではのスペシャルグッズを9月16日から販売する。ハロウィーンで盛り上がるパークを楽しむゴーストたちのグッズや、楽しくも妖しいハロウィーンパーティーをモチーフとしたグッズなどが登場。肩の上で眠ってしまっているようなゴーストのくっつきぬいぐるみや、ゴーストが髪の毛を持っていたずらをするユーモアあふれるカチューシャなど、ゴーストたちのグッズを身につけていると思わず笑顔になってしまう。また、ディズニーの仲間たちのぬいぐるみバッジは、蜘蛛の巣やコウモリなどのモチーフがついたハロウィーンらしいコスチュームになっている。



「リング」

さらに東京ディズニーランドでは、ディズニーヴィランズが主催するハロウィーンパーティーをテーマとしたパレードで、ゲストのみんなが身につけて楽しめる、ヴィランズのダンサーコスチュームをイメージしたリングも販売する。



「リトルゴーストまん」

冷凍食品の「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」から、もっちりとした食感が魅力の「リトルゴーストまん」が登場。解凍するだけのひんやりスウィーツでミルク味とキャラメル味の2種類が楽しめる。自宅でのハロウィーンパーティーで楽しんでみては。





ディズニーヴィランズなどのキャラクターをモチーフにしたグッズが登場。ディズニー映画「眠れる森の美女」のマレフィセントや「アラジン」のジャファー、そして「シンデレラ」に登場する猫のルシファーなど、お気に入りのキャラクターでハロウィーンのコーディネートを楽しんでほしいという。





まろやかなパンプキンミルクに、コーヒーゼリーのほろ苦さを合わせたスペシャルドリンクが、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに登場する。東京ディズニーランドの「リフレッシュメントコーナー」では、ディズニー映画「101匹わんちゃん」に登場するクルエラ・ド・ビルをイメージしたホットドッグが登場。スウィートチリの甘辛さがアクセントになっている。「グランマ・サラのキッチン」では、ビーフシチューときのこの旨みが詰まったクリームソースをたっぷりかけたオムライスに、ほくほくのカボチャをトッピングした。さらに、カボチャの風味をしっかり感じられるケーキを添えたスペシャルセットを提供する。





東京ディズニーランドの「ソフトランディング」では、メニュー購入時にキャストへ「トリック・オア・トリート！」と一声をかけると、ディズニー・ハロウィーンの包材に入った“アボカド＆チーズ味のコーンチップス”をプレゼントする。



「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」デコレーション

東京ディズニーシーの「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、「リメンバー・ミー」に登場するマリーゴールドをイメージした、華やかなスペシャルドリンクが登場する。オレンジとマンダリンオレンジを組み合わせた、爽やかでフルーティーな味わいが魅力となっている。





スペシャルセットでは、サーモンと骨付きソーセージに加え、ガイコツ型のチップスをトッピングした、シーフードサルサのライスボウルを楽しめる。さらに、映画のテーマでもあるメキシコの伝統行事「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）で食べられる伝統的な菓子パン「パン・デ・ムエルト（オレンジ入り）」もおすすめだとか。

［発売日］9月17日（水）

東京ディズニーリゾート＝https://www.tokyodisneyresort.jp