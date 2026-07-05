米NYのホットドッグ早食い大会の女性の部で優勝した須藤美貴さん＝4日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米独立記念日の4日、ニューヨークのコニーアイランドで恒例のホットドッグ早食い大会が開かれ、女性の部で米南部フロリダ州在住の須藤美貴さん（40）が10分間に38個と4分の3を食べ、通算12回目の優勝を果たした。自身が打ち立てた過去最高記録の51個には及ばなかったが、猛暑の中、昨年の33個を上回った。須藤さんは