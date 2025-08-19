【3COINS限定】『りぼん』の6作品とコラボはかわいい雑貨が92アイテム！
雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）にて、創刊70周年を迎えた集英社の少女まんが雑誌『りぼん』とのコラボレーションアイテムを2025年9月6日（土）より、全国の3COINSならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売される。
今回のコラボレーションでは、世代を超えて愛される『りぼん』の人気まんが6作品がデザインされたグッズが登場する。6作品は、『ときめきトゥナイト』『ちびまる子ちゃん』『姫ちゃんのリボン』『ママレード・ボーイ』『ルナティック雑技団』『ご近所物語』と人気作品ばかり。
そしてアイテムは全部で92種類と大量で、あの日、あの時のときめきがよみがえるアイテムばかり。
『りぼん』の表紙がデザインされたポーチやエコバッグをはじめ、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなど、まんがを読んでいた方は胸が高鳴ること間違いなし。
ぜひこの機会にお好きな作品のアイテムをゲットしてほしい。
なお、発売日の9月6日（土）は、購入希望のお客様に対して事前抽選が行われる。加えて購入個数制限も設定されるのでご注意。詳細は特設サイトで確認を。
また、集英社の少女・女性向けまんがポータルサイト『リマコミ＋（リマコミプラス）』にて、今回のコラボ作品を無料で読めるキャンペーンが順次開催される。昔読んだ人も、まだ読んだことがない人も、この機会に『リマコミ＋』で作品の触れてみては。
