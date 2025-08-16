12時過ぎのブースの模様。家庭科のドラゴングッズを求めて長蛇の列ができていた

サンワードは、8⽉16⽇より17⽇にかけて開催されるイベント「コミックマーケット106」にてブースを出展している。

サンワードは誰もが⾒たことがあるであろう、かの有名な”家庭科のドラゴン”を⼿掛けるメーカー。C104に続く2回⽬の夏コミ出展となるが、前回は想像以上の反響があり、法⼈向け⼩規模ブースとしてはコミケ運営も驚くほどの売上を叩き出していたのだそう。

今回のブースでは裁縫箱やエプロンなど、家庭科感のあるお馴染みの商品に加え、「⽂房具のドラゴン」シリーズとしてボールペン等の⽂具も展開。さらにアクリルスタンドやキーホルダー、カードゲームのプレイマットやビジュアルブックなども併せて販売中となる。お昼ごろにはブースに⻑蛇の列ができており、一部では売切れの商品も。

あの頃誰もが憧れたドラゴンの⼈気は、令和の今も衰え知らずのようだ。

今回は新製品を加え、ラインナップも大幅に拡充

家庭科から飛び出して「文房具のドラゴン」に！

家庭科のドラゴンそのものを活かした新グッズも

ボクサーパンツやバンド風Tシャツなどもあり、特にTシャツはロゴのデザインを含めて迫力のある出来栄え