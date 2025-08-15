脳科学者・茂木健一郎「本当に大事なのは本質」バズったSAOさんを絶賛、ピコ太郎との共通点も分析
動画『バズった後でこそ、本質が問われる。』で脳科学者・茂木健一郎氏が、SNS時代の“バズり”について独自の見解を語った。
茂木氏は冒頭で、働きながらアイドル活動を続けるSAOさんが「イーロン・マスクさんが自身の写真に言及したことで世界的にバズった」という話題を紹介。アメリカンイーグルのコマーシャルと連動した話題がSNSで大反響を呼び、SAOさんの魅力が国境を越えて拡散されたことを祝福した。その上で「イーロン・マスクさんはXという巨大プラットフォームを持っているインフルエンサー。リポストがきっかけでSAOさんが知られるようになったとも言えるが、やはりSAOさん自身に元から魅力があったからこそ“こういうふうなことになった”と思う」と分析する。
さらに茂木氏は、世界で一世を風靡したピコ太郎さんの『PPAP』が話題となった際も、「ジャスティン・ビーバーさんがシェアしたのはきっかけにすぎない」と指摘したうえで、「実はピコ太郎さんは音作りにすごくこだわっていて、ローランドのTR-808というエフェクターを使って音楽のプロをも唸らせた」と楽屋裏の事実に言及。「もともといいものがあったから、広まった。ジャスティン・ビーバーさんやイーロン・マスクさんの影響ももちろん大きいが、“魅力がなければ拡散されても人々の心を動かすことはない”」と持論を展開した。
茂木氏はソーシャルメディアにおいてインフルエンサーが果たす役割の重要性を認めつつも、「やっぱりもともといいものである、いい人でいることが僕は大事だと思う」と、真の価値の重要性を強調。「いいものでいい人でいれば、いつか今回のSAOさんのように、あるいはかつてのピコ太郎さんのように、世界中に広まるきっかけもきっと来る」と、動画を締めくくった。
