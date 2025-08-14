この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏「長引く咳の原因は鼻にある」“魔法の手もみセラピー”で即効ケアを指南！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気手もみセラピストの音琶麗菜氏が、YouTubeチャンネルで「【咳が止まらない】長引く咳を止める方法！即効性あり！子供にもおすすめ」と題した動画を配信。動画では「長引く咳の原因は、鼻にあります」と語り、“手のひらを押すだけで咳を止める”という独自のセラピー方法について詳しく解説した。



音琶氏は「お薬飲んでいても、なかなか治らないという方。熱はないのにしつこく咳が続いている方には特におすすめ」と語り、自身も咳に悩み、過去に肺炎を2度経験したこと、さらには咳のしすぎで肋骨を3本折ったという衝撃エピソードも紹介。「そのくらい咳は本当に辛い」と実感を込める場面もあった。



今回紹介されたのは、病院で異常がない、アレルギーもないのに続く咳にアプローチする“手もみセラピー”。「長引く咳、実は鼻水が喉に下がってきて、その反射で咳が出るっていうことがあるんですね」と独自の見解を示し、「私も自分の体でいろいろ実験してきたけど、一番効いたのは鼻の反射区だった」と実体験を明かした。



具体的には、薬指と小指の爪の脇を親指と人差し指で挟む耳鼻の反射区、親指と人差し指の水かきに当たる扁桃（のど）の反射区、そして指の間にある肺の反射区の3種類を紹介。「場所によっては結構痛いので、痛いところを中心に押してください」とアドバイスを送るなど、視聴者にも分かりやすくポイントを伝えた。



また「忙しい方は全部でなくてもOK。まずは鼻の反射区だけでもいいので、ぜひ続けてほしい」と無理なくセルフケアできるコツも語っている。「水分をしっかり取って、老廃物を流すことも忘れないで」と生活習慣の注意もプラスして、動画を締めくくった。