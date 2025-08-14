手島優、冷凍食品使った簡単手料理披露「美味しそう」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの手島優が14日、自身のInstagramを更新。冷凍食品を使った手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】手島優、冷凍サバで作った手料理
手島は「無塩骨取りサバと無塩骨取り鮭 臭みも全く無くて身も柔らかくてとっても美味しい」と冷凍食品を使った料理について紹介。「今回はサバで炊き込みご飯を作りました」とつづり、完成した炊き込みご飯とおにぎりの写真を公開した。
また、「骨無しだから特別な下処理もせず冷凍されたサバを袋から出してそのままご飯と他の具材を炊飯器に入れて白だしで味付けをして炊いただけ」と手軽な調理方法を説明し、「めちゃくちゃ簡単に美味しい炊き込みご飯が出来ました」と満足げに記している。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ簡単」「便利すぎ」「美味しそう」「参考になる」「手軽で良い」「真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
