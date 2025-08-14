◆阿寒湖特別・３歳上２勝クラス（８月１７日、札幌競馬場・芝２６００メートル）

マンハッタンカフェ（０１年）、ファインモーション（０２年）と後のＧ１馬を輩出してきた出世レースに、今年も期待の３歳馬が出走してくる。

フィーリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）は初の２６００メートル戦だった前走の開成山特別で、先行して上がり３ハロン最速の脚で抜け出す快勝。祖母に１０年の阪神JFを勝ったレーヴディソールをもつ良血が、長距離戦線で素質を開花させようとしている。藤井助手も「前走はうまく勝てました。距離が伸びていいタイプですね。だんだん良くなっているのが目に見えて分かりますよ」と目を細める。

今回が初の北海道シリーズ参戦となるが「最初は物見していたけど、今は大丈夫。状態は変わりないです。楽しみがありますね」と連勝へ向けて視界は良好だ。勝てば菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）も見えてくる一戦。初の洋芝を克服し一気に世代トップへの道を切り開く。