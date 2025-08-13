ÂçËã1¥È¥ó²¡¼ý¡¢²áµîºÇÂçÎÌ¡¡52²¯±ßÁêÅö¡¢ËãÌô¼èÄùÉô
¡¡´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤Ï13Æü¡¢³¤¾å¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë±£¤·¤ÆÌ©Í¢¤µ¤ì¤¿´¥ÁçÂçËã1.046¥È¥ó¡ÊËöÃ¼²Á³Ê52²¯±ßÁêÅö¡Ë¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Æ±Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ãË¡ÌôÊª¤Î1ÅÙ¤Î²¡¼ýÎÌ¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂç¡£´¥ÁçÂçËã¤ÏÅý·×¤¬»Ä¤ë1954Ç¯°Ê¹ß¡¢Ç¯´Ö²¡¼ýÎÌ¤È¤·¤Æ¤â1¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Éô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤ÇÌ©Í¢¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î¼«¾Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¶È¥Õ¥¡¥à¡¦¥´¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥¥¥¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡á°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¡á¤òÂáÊá¡£±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÆ±Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î20¡Á30Âå¤ÎÃË2¿Í¤âÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¹Á¤«¤éÂçºå»Ô¤Î»ö¶È¼Ô°¸¤Æ¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤¿¡£