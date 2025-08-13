G大阪が今夏新戦力としてシェフィールドW（イングランド2部）を退団したDF初瀬亮（28）を獲得することが13日、濃厚となった。複数の関係者によると、大筋で合意。近日中に正式発表される見通しという。

G大阪アカデミー出身で、16年にトップ昇格。19年に神戸へ完全移籍してリーグ連覇に貢献し、今年2月には念願だった海外挑戦を果たした。だがシーズン終了後に契約満了となっていた。海外挑戦を模索していたが、納得するオファーが届かず。そのなかで複数のJクラブが熱視線を送る中、G大阪は未所属の時期が長かった今冬から動向を注視。その熱意が伝わり、約6年半ぶりの古巣復帰を決断したと見られる。

左右両足から繰り出される正確なフィードが武器。左サイドバック（SB）を本職とするが、右SBや攻撃的MFでプレーすることもできる。セットプレーのキッカーも務め、守備面でも元日本代表DF酒井高徳の指導の下で粘り強さが身に付いた。何よりも勝者のメンタリティーを得て帰還するのは大きい。

G大阪は今季リーグ11位と低迷し、天皇杯もルヴァン杯も敗退。さらにイスラエル代表MFネタラヴィが町田へ電撃移籍するなど、苦しい時期を過ごしている。秋からはACL2が開幕。選手層の薄いサイドバックの補強を成功させ、シーズン最終盤とアジア制覇へ勢いを付けていく。

◇初瀬 亮（はつせ・りょう） 1997年（平9）7月10日生まれ、大阪府岸和田市出身の28歳。G大阪ジュニアユースからユースを経て、16年にトップ昇格。19年に神戸へ完全移籍。23年にリーグ33試合1得点8アシストでクラブ初優勝に貢献。25年2月にシェフィールドWへ完全移籍。1メートル75、70キロ。利き足は両足。