「ドールズフロントライン2」よりフィギュア「スプリングフィールド 灯下の女王Ver.」の原型が公開
【スプリングフィールド 灯下の女王Ver. 原型】 8月12日 公開
コトブキヤは、フィギュア「スプリングフィールド 灯下の女王Ver.」の原型を8月12日に公開した。
本商品は「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「スプリングフィールド」をスキン「灯下の女王」の衣装で立体化したもの。ドレス姿が再現され、滑らかな生地の造形や小物も細かく造形されている。
また、8月17日まで開催中の「ドールズフロントライン2：エクシリウム サマーミッションin秋葉原」POPUPSHOPにて国内初展示を実施している。会場は秋葉原ラジオ会館10Fイベントスペース。
(C) SUNBORN Information Co.,Ltd. (C) SUNBORN Japan Co.,Ltd.