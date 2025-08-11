北陸電力送配電によりますと、11日午後10時前、金沢市と内灘町のおよそ1500戸で停電が発生したということです。

停電が発生しているのは金沢市粟崎町、大野町のおよそ1400戸と、内灘町千鳥台と向粟崎のおよそ100戸です。

北陸電力送配電は、復旧作業に当たるとともに、停電の原因を調べています。