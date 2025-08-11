ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】石川・金沢市と内灘町で約1500戸停電 石川県 停電 金沢市 北陸電力 時事ニュース 【速報】石川・金沢市と内灘町で約1500戸停電 石川・金沢市などで約1500戸停電 2025年8月11日 22時37分 ＭＲＯ北陸放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 北陸電力送配電によりますと、11日午後10時前、金沢市と内灘町のおよそ1500戸で停電が発生したということです。停電が発生しているのは金沢市粟崎町、大野町のおよそ1400戸と、内灘町千鳥台と向粟崎のおよそ100戸です。北陸電力送配電は、復旧作業に当たるとともに、停電の原因を調べています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 50音順で全国最後の駅も⁉ 開業100周年を記念した「推し駅総選挙」 あなたの推し駅見つかるかも? 「去年の奥能登豪雨のよう」能登各地で大雨被害 11日夜再びピーク…“線状降水帯”発生の可能性は？ 能登半島地震で破損した仏像を“応急修理” 文化庁の「文化財レスキュー」石川・加賀市で初の活用 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, ホテル, 老人ホーム, ダイス, 訪問介護, 置床工事, 思いやり, 上田, 床暖房, 静岡