この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【物が教えてくれるあなたの本音】潜在意識を書き換える片づけの習慣』で、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が登場。「今日は、物との対話で潜在意識を書き換えるというテーマでお話ししたいと思います」と切り出し、物への向き合い方を通じて自分の“本当の気持ち”や潜在意識に気づく重要性について語った。

みゆき氏は、「その時の不安を解消したいけど、その先に起きるいろんな不具合までは意識がいっていないじゃないですか」と日常的な衝動買いやモノを捨てられない心理に触れ、「物との対話で自分の本当の潜在意識がどこまで不安に感じているとか、本当の自分は何を最終的に望んでいるかみたいなことを確認できる」と片付けの過程が自己理解につながると説明。「家中のものをどんどんやっていくと、自分のケースが見えてくる」と“気づき”の連鎖が生まれると主張した。

さらに「片付いたら、なんか物を片付けに来たはずなのに、人生が片付いちゃった、みたいな」と、物理的な片づけを通じて内面的な変化を体験した人が多いことに言及。「物とやるのはね、すごいですよ。ブレないですよね」と“対話の力”を強調している。

動画の締めくくりには、「物の片付けを通して、人生の悩みの9割は解決すると思っています。あなたも1日も早く片付けの呪縛から解き放たれて、片付けのない、こちらの世界へいらしてください」と視聴者へ呼びかけ、“片付けを極めることで人生も整う”という持論を力強く伝えた。

YouTubeの動画内容

02:00

不安や経験が『ものを溜め込む』心理を生む理由
11:22

片付けを通じて人生そのものが整う体験
13:23

便利グッズ買い過ぎ問題と“使わない理由”の正体

関連記事

片づけライフコーチのパンダみゆき氏が語る「捨てられない服は心の未整理のサイン」

片づけライフコーチのパンダみゆき氏が語る「捨てられない服は心の未整理のサイン」

 片づけライフコーチ・パンダみゆき氏が伝授！「家の書類の7割はいらない理由」整理術と捨てるコツとは？

片づけライフコーチ・パンダみゆき氏が伝授！「家の書類の7割はいらない理由」整理術と捨てるコツとは？

 片づけライフコーチの片岡夕美子氏が警告！「やる気だけでは一生片付かない、その思考が間違いです」

片づけライフコーチの片岡夕美子氏が警告！「やる気だけでは一生片付かない、その思考が間違いです」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

片づけパンダ?人生が整う片づけメソッド_icon

片づけパンダ?人生が整う片づけメソッド

YouTube チャンネル登録者数 2.33万人 237 本の動画
整理収納コンサルティング「片づけパンダ」代表パンダみゆきレコーディングエンジニアとして培った繊細な感性と、企業マーケティングでの経験を活かし、「片づけるのは物じゃなくて自分」という確信のもと、『物との対話』を通じて、物理的な整理整頓と心の片づけを同時に行う、独自のメソッドを確立。
youtube.com/channel/UCj9hIa-FUU8a-Fp2sGeWLBg YouTube