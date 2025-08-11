この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

片づけライフコーチのパンダみゆき氏「物との対話で人生が整う」“あなたの潜在意識は書き換えられると実感できます”と力説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【物が教えてくれるあなたの本音】潜在意識を書き換える片づけの習慣』で、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が登場。「今日は、物との対話で潜在意識を書き換えるというテーマでお話ししたいと思います」と切り出し、物への向き合い方を通じて自分の“本当の気持ち”や潜在意識に気づく重要性について語った。



みゆき氏は、「その時の不安を解消したいけど、その先に起きるいろんな不具合までは意識がいっていないじゃないですか」と日常的な衝動買いやモノを捨てられない心理に触れ、「物との対話で自分の本当の潜在意識がどこまで不安に感じているとか、本当の自分は何を最終的に望んでいるかみたいなことを確認できる」と片付けの過程が自己理解につながると説明。「家中のものをどんどんやっていくと、自分のケースが見えてくる」と“気づき”の連鎖が生まれると主張した。



さらに「片付いたら、なんか物を片付けに来たはずなのに、人生が片付いちゃった、みたいな」と、物理的な片づけを通じて内面的な変化を体験した人が多いことに言及。「物とやるのはね、すごいですよ。ブレないですよね」と“対話の力”を強調している。



動画の締めくくりには、「物の片付けを通して、人生の悩みの9割は解決すると思っています。あなたも1日も早く片付けの呪縛から解き放たれて、片付けのない、こちらの世界へいらしてください」と視聴者へ呼びかけ、“片付けを極めることで人生も整う”という持論を力強く伝えた。