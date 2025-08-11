【SPY×FAMILY】Season1＆2がABEMAで全話無料放送！ Season3放送に向けて総復習
新しい未来のテレビ「ABEMA」にて、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season1からSeason2まで全話を、2025年8月12日（火）より順次無料一挙放送。Season3の放送前に、これまでのお話を総復習しちゃおう。
＞＞＞『SPY×FAMILY』場面カットをチェック！（写真5点）
『SPY×FAMILY』は、『少年ジャンプ＋』（集英社）にて連載中の遠藤達哉による大人気漫画を原作としたアニメ作品。凄腕スパイの＜黄昏（たそがれ）＞が、極秘任務のため精神科医ロイド・フォージャーに扮し、他人の心を読むことができる超能力者・アーニャ、殺し屋のヨルと ”仮初めの家族” として、お互いの正体を隠しながら暮らすスパイアクションコメディが描かれる。TVアニメは、2022年4月よりSeason1が、2023年10月からはSeason2が放送され、たちまちトレンド入りを果たすなど大きな話題に。2023年12月にはシリーズ初の劇場版アニメ『劇場版 SPY×FAMILY CODE： White』が公開され、観客動員数444万人、興行収入62億円を突破する大ヒットを記録。TVアニメ続編となるSeason3の放送が今年10月に決定しており、放送開始に向けさらなる注目が集まっている。
このたび決定した、TVアニメ『SPY×FAMILY』の全話無料一挙放送では、8月12日（火）、13日（水）にSeason1（#1〜25）を、8月26日（火）、27日（水）にSeason2（#26〜37）を全話無料一挙放送される。また放送後1週間は、放送エピソードを無料で楽しめる。
大人気 ”スパイアクションコメディ” 『SPY×FAMILY』を無料でイッキ見するチャンス。10月からのSeason3放送開始に向け、ぜひ「ABEMA」で、アーニャをはじめとするフォージャー家のドタバタ劇を総復習しよう。
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
