周囲からの大きな注目、重圧にも「全て品格をもって対処」 ドジャースの一塁コーチが大谷翔平に“心酔”する理由「最も誠実で礼儀正しい」
大谷はすべてを野球に捧げ、二刀流で結果を残し続けている(C)Getty Images
走塁コーチも人柄をベタ褒めだ。
現地時間8月7日、ドジャースの一塁コーチを務めるクリス・ウッドウォード氏は、カナダスポーツラジオ局『Sportsnet 590 The FAN』の番組「Blair & Barker」にオンライン出演。その中で、「オオタニは自分のプレーに驚いたりしないのか？」と聞かれた同氏は、「あまりない（笑）」と答え、偉才の人間性を絶賛している。
番組内では、「私がこれまで関わった中で最も誠実で、信頼できる人間の一人だ」と断言し、「非常に礼儀正しい。そして努力を惜しまない」と二刀流スターの印象をコメント。周囲からの大きな注目を集め、並外れたプレッシャーにさらされているはずだが、その全てに毅然とした姿勢で応じているといい、次のように称賛を続けた。
「本当に驚くべきことだ。彼（大谷）はしっかりと睡眠をとり、身体のケアを怠らない。今は家族、娘さんもいる。彼の人生に多くのことがあり、誰もが彼の注目を引こうとする。しかし、彼はそれら全てに品格をもって対処している。今まで多くのスーパースターを見てきたが、その状況にうまく対応している点で、彼はおそらく私の中でトップだろう」
また、「彼は野球が大好き。フィールドで戦うのが大好きだ」と続けたウッドウォード氏。最近の登板内容に関しては、「100マイルを投げながら、『もう一段階上のギアがある』なんて信じがたいことだが、ここ数回の登板でそれをやってのけた。本当に相手をねじ伏せるような、とんでもない投球ぶりだ」と評価していた。
チーム内でも絶大な信頼を築いている大谷。フィールドでの傑出したパフォーマンスだけでなく、そのひたむきな姿勢と誠実な内面こそが、多くの人を惹きつける最大の理由なのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]