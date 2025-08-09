周囲からの大きな注目、重圧にも「全て品格をもって対処」 ドジャースの一塁コーチが大谷翔平に“心酔”する理由「最も誠実で礼儀正しい」

大谷はすべてを野球に捧げ、二刀流で結果を残し続けている(C)Getty Images

走塁コーチも人柄をベタ褒めだ。

現地時間8月7日、ドジャースの一塁コーチを務めるクリス・ウッドウォード氏は、カナダスポーツラジオ局『Sportsnet 590 The FAN』の番組「Blair & Barker」にオンライン出演。その中で、「オオタニは自分のプレーに驚いたりしないのか？」と聞かれた同氏は、「あまりない（笑）」と答え、偉才の人間性を絶賛している。

【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ラン

番組内では、「私がこれまで関わった中で最も誠実で、信頼できる人間の一人だ」と断言し、「非常に礼儀正しい。そして努力を惜しまない」と二刀流スターの印象をコメント。周囲からの大きな注目を集め、並外れたプレッシャーにさらされているはずだが、その全てに毅然とした姿勢で応じているといい、次のように称賛を続けた。

「本当に驚くべきことだ。彼（大谷）はしっかりと睡眠をとり、身体のケアを怠らない。今は家族、娘さんもいる。彼の人生に多くのことがあり、誰もが彼の注目を引こうとする。しかし、彼はそれら全てに品格をもって対処している。今まで多くのスーパースターを見てきたが、その状況にうまく対応している点で、彼はおそらく私の中でトップだろう」