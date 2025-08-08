【ZARAの黒】で楽ちんオシャレ♡ 40・50代が頼れる！「大本命ワンピ」

40・50代のワードローブにマッチする、上品な黒ワンピースを【ZARA（ザラ）】で発見！ カットワーク刺繍やプリーツがアクセントになり、黒でも地味見えしないのが魅力です。一枚で程よくリラクシーに着こなしやすいのもポイントで、おしゃれして出かけたい日にも頼りになるはず。

カットワーク刺繍入りで華やか & 涼しげなワンピ

【ZARA】「刺繍入りシャツワンピース ZW COLLECTION」\15,990（税込）

襟付き × ウエストベルトのデザインが、きちんとした印象をもたらしてくれるシャツワンピース。繊細なカットワーク刺繍が華やかさを添えてくれるから、黒でも軽やかに着こなせそうです。フロントボタンをいくつか外して、抜け感を演出する着こなしもおすすめ。

ウエストプリーツでスタイリッシュに決まる

【ZARA】「プリーツ入りミディワンピース ZW COLLECTION」\10,990（税込）

ミディ丈の黒ワンピースはプリーツによってウエスト位置にメリハリが生まれ、細見えも期待できそう。一枚で着映えるから、忙しい日でも簡単にオシャレが完成。アクセサリーや小物で華やぎをプラスすれば、パーティーや会食にも活用できそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M