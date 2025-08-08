10ºÐ¤Î¤È¤¡¢Êì¤ÎÈà»á¤«¤é¡ÖÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡×25ºÐ½÷À¤Îº£¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ãÒ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
µ¯¶È²È·óºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¶¶ËÜ¤Ê¤º¤Ê¤µ¤ó¡Ê25ºÐ¡¢@nazunahashimoto¡Ë¤ÎÃø½ñ¡¢¡Ø10ºÐ¤Ç»ä¤ÏãÒ¤µ¤ì¤¿¡Ù¡£Êì¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÀÈï³²¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ÂÂÎ¸³¤À¡£À¨Àä¤ÊÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤Þ»×¤¦¤³¤È¤È¤Ï¡½¡½¡£
¢¡²Ã³²¼Ô¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¸å¡¢¤ªÊìÍÍ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤âÈà¤ËÂÐ¤¹¤ëÂè°ì°õ¾Ý¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¶¶ËÜ¤Ê¤º¤Ê¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤ÎÉã¤Ï¼«±Ä¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆË»¤·¤¯¡¢¤¢¤Þ¤êÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÝ¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âîµå¥¯¥é¥Ö¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ50Âå¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇòÈ±¤Î»÷¹ç¤¦¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¿Â»Î¤Ç¤·¤¿¡£½µËö¤Ë¤É¤³¤«¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤Ë¤¤¤ë¹¥¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Êì¤¬Î¥º§¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ìÊý¤Ç¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Ï²È½Ð¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¶¶ËÜ¤Ê¤º¤Ê¡§·»¤ÏÊì¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·»¤¬10ºÐ¤Î¤È¤¤Ë²È½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¶áÎÙ¤Ë¤¢¤ëÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Î²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ§¿ÍÂð¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡·»¤¬²È½Ð¤·¤Æ¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
¡½¡½¤ª·»¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤½¤ì°ÊÍèÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¶ËÜ¤Ê¤º¤Ê¡§·»¤Î²È½Ð°Ê¹ß¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À°ìÅÙ¡¢È¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢½ÇÉã¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¥·¥Õ¥È¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë·»¤¬µÒ¤È¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£·»¤Ï17ºÐ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤«¤é»¡¤¹¤ë¤Ë¤ª¤½¤é¤¯30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤È2¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Î²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¤ªÊìÍÍ¤È¤´¼Â²È¤ÇÊë¤é¤·¡¢¤½¤³¤Ë¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤âÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤ëÀ¸³è¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÈï³²¤ËÁø¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¶ËÜ¤Ê¤º¤Ê¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·»¤¬²È½Ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÀÅª¤Ê¡È¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡É¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤ë¤È¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç±£¤¹¤Î¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡£Ä¾ÀÜÅª¤Ë¿¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎÅß¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤³¤¿¤Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç»ä¤Î¸Ô¤¢¤¿¤ê¤ò¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÂ¤ÇÏ®¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Öµ»ö¤òÆÉ¤à¤Þ¤Ç¡×Êì¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢¹Ô°Ù¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¶ËÜ¤Ê¤º¤Ê¡§¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¸ò¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À´ï¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¿¨¤é¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È1Ç¯¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶²ÉÝ¤Ç¿ÈÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤·¤Æ¡¢Äñ¹³¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï²È¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬ÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÊìÍÍ¤¬¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀÈï³²¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¶ËÜ¤Ê¤º¤Ê¡§»ä¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀÈï³²¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬2021Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÊì¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Êì¤Ïµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢Êì¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡Ä¡Ä
¡½¡½¤ªÊìÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¶¶ËÜ¤Ê¤º¤Ê¡§µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢µ¯¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤äÀº¿À¼À´µ¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾Êý¤Ç¡¢ÀÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤â¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£
