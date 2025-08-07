タレントの小林礼奈（33）の夫・山口尚人さん（24）が8月6日、ブログを更新。子どもを預けて夫婦で出かけることについての思いを明かし、共感の声が寄せられている。

【映像】小林礼奈と夫・山口さんの水風呂密着ショット

2016年、小林はお笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえと結婚。この年の9月に長女・えれなちゃんが誕生したが、2020年10月に離婚を発表。2025年6月には、8歳年下の美容師・山口さんとの再婚を報告していた。

山口さんは、小林との出会いをきっかけにブログを開設。水風呂で小林と密着する夫婦ショットや、家族でプールを楽しむなど、日常を発信してきた。

山口尚人さん（24）の持論に共感の声

8月6日には、「えれちゃん寂しい思いをさせたけど…、預けて遊ぶのはあり？」と題したブログを更新。娘を親に預けて出かけることについて「遊ぶために預かってもらうのはどうなんだって、批判的な意見もあると思うが、僕はそうは思わない。えれちゃんには、いろんな人と接して欲しいと僕は思ってる。小さい頃にいろんな人とコミュニケーションを取れるようになるのは大事だと思う。子どもは時々、親以外の元で過ごした方が、社会的になると思う！そこで親が旅行に行くのは、確かにうーんってなるよね。でもさ！たまにくらいさ、預けて大人が行きたいところ行きたいじゃん！逆に子ども連れてプライベートサウナ行く方がつまんなくて、かわいそうだよね」と持論を明かしている。

また、この日、小林もブログを更新し、山口さんの投稿について触れ、「うちの母が、大人ばかりの中にえれちゃんいても退屈かもよ？ってことで預かってあげると言ってくれたので、お言葉に甘えました！今回すごくうれしかったこと。尚人くんがえれちゃんとずっと連絡やりとりしてくれてたことがうれしかった。尚人くんブログにも載ってるけど、なんだか恋人みたいなやりとりしてたよ」と思いをつづった。

これらの投稿には、「親だって大人だって楽しまなきゃ」「周りが協力的＆子どもが嫌がらないなら全然あり」など、共感の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）