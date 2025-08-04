²£ÉÍ¹Á¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡¡ÂæÁ¥£²ÀÉ¤Ç²ÐºÒ¡¡Ãæ»ß¸å¤â²Ö²Ð¤Ë°ú²Ð¤·Ë½È¯Áê¼¡¤°¡¡²Ö²Ð»Õ¤Ï³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßµß½õ¡¢£±¿Í¤¬ÉÂ±¡ÈÂÁ÷
¡¡£´Æü¸á¸å£·»þ£µ£°Ê¬¤´¤í¡¢²£ÉÍ¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë£²£°£²£µ¡×¤Ç¡¢²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ëÂæÁ¥¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££¸ÀÉ¤ÎÂæÁ¥¤Î¤¦¤Á¡¢£²ÀÉ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸á¸å£±£°»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¡¢£±¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸©·Ù¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ë²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿ÂæÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿£µ¿Í¤Î²Ö²Ð»Õ¤é¤Ï³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¾ÃËÉÄú¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á£±¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£±ä¾Æ¤·¤¿ÂæÁ¥¤Ë¾èÁÈ°÷¤Ï¤ª¤é¤º¡¢´ÑÍ÷µÒ¤¬¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ö²Ð¤ÏÆ±¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ö¥¹¥«¥¤¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼£é£î¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¡£¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÎ×¹Á¥Ñ¡¼¥¯¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡ËÁ°¤Ê¤É¤Ç¡¢¸á¸å£·»þÈ¾¤«¤é£²£µÊ¬´Ö¤ÇÌó£²ËüÈ¯¤Î²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ»ß¸å¤â¡¢»Ä¤Ã¤¿²Ö²Ð¤Ë°ú²Ð¤·¤ÆË½È¯¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÂæÁ¥¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÅ·¸õ¤ÏÉ÷Â®Ìó£³¥á¡¼¥È¥ë¤Ç³¤¾å¤Î¤¦¤Í¤ê¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥¹¤Ï»ÔÆâ´ë¶È¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¼çºÅ¡£¡Ö¹ñºÝÅÔ»Ô¡¦²£ÉÍ¡×¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç£¶²óÌÜ¡£
¡¡¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬£´ÆüÈ¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë£²£°£²£µ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÐºÒ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢ÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ö²ÐÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸¶°ø¤òµæÌÀ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤òËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£