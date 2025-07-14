¡ÚÊ¬ÀÏ¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë°ÜÌ±¤ÎÂçÎÌ¹ñ³°ÄÉÊü¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Î¢ÌÜ¤Ë
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤½¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤¹¤¦¤¨¤ÇºÇ¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ë°ú¤Â³¤Âç¤¤¯ÅÒ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢°ÜÌ±ÌäÂê¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤½¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤Ï¡¢£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ù¥ó¥Á¥å¥é·´¤Î¹çË¡Åª¤Ê¥Þ¥ê¥Õ¥¢¥ÊÇÀ¾ì¤Ø¤Î¶¯À©ÁÜºº¤ÎºÝ¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Ë®°ÜÌ±Åö¶É¼Ô¤È¹³µÄ¥Ç¥â¤È¤ÎÂÐÎ©¤ò´ò¡¹¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
Àè·î¡¢¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿ä¿Ê¤¹¤ëÈó¾ï¤ËÉÔ¿Íµ¤¤ÊË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡Ê£É£Ã£Å¡Ë¤ÎÎò»ËÅª¤Ê³ÈÂç¤È¿·¤¿¤Ê°ÜÌ±¼¹¹Ôµ¬Äê¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡ÖÂ¾¤ÎÁ´¤Æ¡×¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹°¤¤ÅÒ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£É£Ã£Å¤Î¹ÔÆ°¤¬¤½¤ÎÂç¤¤ÊÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ÜÌ±ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ï¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î£²´üÌÜ¤Î¤É¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤è¤ê¤â°¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
£¶·î¤ËÌó£±¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù»ýÎ¨¤ÏÉÔ»Ù»ý¤¬£¶£²¡ó¡¢»Ù»ý¤¬£³£µ¡ó¤ÈÂç¤¤¯º¹¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¯¤¯ÉÔ»Ù»ý¤È¤·¤¿²óÅú¤Ï£´£µ¡ó¤È¡¢¶¯¤¯»Ù»ý¤Î£²£±¡ó¤Î£²ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌµÅÞÇÉÁØ¤âÌó£·³ä¤¬ÉÔ»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÜÌ±ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ°¤Î¿ô»ú¤À¡£¤À¤¬¡¢·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á¤Î¹â¤¤À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤À¡£
£¶·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸ø¶¦¥é¥¸¥ª£Î£Ð£Ò¤È¸ø¶¦¥Æ¥ì¥Ó£Ð£Â£Ó¡¢¥Þ¥ê¥¹¥ÈÂç³Ø¤¬¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Î£µ£¹¡ó¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤ËÉÔ»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¥Ë¥Ô¥¢¥Ã¥¯Âç³Ø¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÌµÅÞÇÉÁØ¤Î£¶£¶¡ó¤¬ÉÔ»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¹ñ¶¤òÄÌ²á¤¹¤ë¿Í¤Î¿ô¤¬»Ë¾åºÇÄã¤Î¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÜÌ±ÌäÂê¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÉÔ¿Íµ¤¤ÊÎ©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÉÔ¿Íµ¤¤Ï¼ç¤Ë¡¢¹ñ³°ÄÉÊü¤È£É£Ã£Å¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¥Ë¥Ô¥¢¥Ã¥¯Âç³Ø¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´ÂÎ¤Î£µ£¹¡ó¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Î£¶£¶¡ó¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹ñ³°ÄÉÊü¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥Ë¥Ô¥¢¥Ã¥¯Âç³Ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´ÂÎ¤Î£µ£¶¡ó¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Î£¶£´¡ó¤¬£É£Ã£Å¤Î¶ÈÌ³¤Î¤ä¤êÊý¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ê¥¹¥ÈÂç³Ø¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´ÂÎ¤Î£µ£´¡ó¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Î£µ£¹¡ó¤¬£É£Ã£Å¤Ï°ÜÌ±Ë¡¤Î¼¹¹Ô¤Ç¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡Ê¶¦ÏÂÅÞ°÷¤Î£µ¿Í¤Ë£±¿Í¤âÆ±°Õ¤·¤¿¡Ë¡£
¥Ô¥å¡¼¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Î£¶·î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¦¾ì¤ÇÉÔË¡°ÜÌ±¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë£É£Ã£Å¤¬ÁÜºº¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¹ñ¿Í¤Î£µ£´¡ó¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¡£»¿À®¤Ï£´£µ¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¿Í¤Ï¤Þ¤¿¡¢¹ñ³°ÄÉÊü¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤è¤ê¶¯°ú¤ÊÂ¦ÌÌ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ô¥å¡¼¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶¯À©Á÷´Ô¼êÂ³¤Ãæ¤Î°ÜÌ±¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë»ÜÀß¤Î¿ô¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¿ÂÐ£µ£µ¡ó¡¢»¿À®£´£³¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¼ýÍÆ»ÜÀß¡Ö¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥ë¥«¥È¥é¥º¡×¤ò¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤À¡£
¥Ô¥å¡¼¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Û¤Ü£²ÂÐ£±¤Î³ä¹ç¤Ç¡¢°ÜÌ±¤ò¼«¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀ¯¸¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤À¡£
À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Î·ºÌ³½ê¤ËÉÔË¡°ÜÌ±¤ò¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¿ÂÐ¤¬£¶£±¡ó¤Ç»¿À®¤Ï£³£·¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Ë¤Ï²¿É´¿Í¤â¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±¤¬Å¬Àµ¼êÂ³¤¤Ê¤·¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸í¤Ã¤Æ°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¥¥ë¥Þ¡¼¡¦¥¢¥Ö¥ì¥´¥¬¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤Ê¤É¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¿Í¡¹¤¬¤É¤ì¤Û¤É´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ìä¤â»Ä¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¿Ê¤á¤ë¶¯À©Á÷´Ô¤ÎÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤ÏÉÔËþ¤òÊú¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»Ù»ý´ðÈ×¤¬ËÜÅö¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯Å¨¤Ë¹Ô¤²á¤®¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤µ¤¨²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¤À¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¤É¤³¤«¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÀï½Ñ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±Á´°÷¤Î¹ñ³°ÄÉÊü¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊÆ¹ñ¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏºòÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªÃæ¤Ë¤Ï£´£·¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤½¤ì¤ò¸½¼Â¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Ç¤Ï£³£¸¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Âè£²´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢£²£±À¤µª¤Ç²áµîºÇ¹â¿å½à¤Î°ÜÌ±¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£°Ü½»¤¬¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÊÆ¹ñ¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏºòÇ¯¤Î£¶£´¡ó¤«¤é£·£¹¡ó¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¿Í¤¬ÂçÎÌ¤Î¹ñ³°ÄÉÊü¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤ä¤¿¤À¤·½ñ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤½¤ì¤é¤òÁ´¤ÆÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¼«¤é¾·¤¤¤¿ÌäÂê¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡þ
ËÜ¹Æ¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯µ¼Ô¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤Ç¤¹¡£