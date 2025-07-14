²¬Â¼Î´»Ë¡¢¡ÈÁêÊý¡¦ÌðÉô¹ÀÇ·¤Ø¤Î´¶¼Õ¡É½é¹ðÇò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¿ÍÀ¸Í½½¬¥¹¥´¥í¥¯¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¡¦ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê53ºÐ¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½é¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÍýÁÛ¤Î¿ÍÀ¸¥×¥é¥ó¡×¤ò¸µ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥´¥í¥¯¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¿ÍÀ¸¤òÍ½½¬¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¡£
¡Ö¤¢¤ÎÏÃ¤Þ¤À½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Þ¥¹¤Ç¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢²¬Â¼¤ÏÌðÉô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
²¬Â¼¤Ï¡Ö¥Ü¥±¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹¥¤¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËËÍ¤¬¤³¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤ÈËÍ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£ÁêÊý¤¬¤ä¤Ã¤ÑÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢º£¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¡Ø°ì½ï¤ËµÈËÜ¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£À¼¤«¤±¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¸åÇÚ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¡¢¸åÇÚ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Í¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ïº£¤³¤ÎÀÊ¤Ë¤âºÂ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁêÊý¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÌðÉô¤Ï¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤ä¤«¤é¤Í¡£¹â¹»2Ç¯¤Î»þ¤«¤Ê¡¢¡Ê²¬Â¼¤Ï¡Ë¥À¥ó¥È¥ÄÌÌÇò¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¼þ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡£Í§¤À¤Á¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢ÃçÎÉ¤¤¥ä¥Ä¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¼è¤Ã¤¿¤é¡¢ÀèÇÚ¤Î²¬Â¼¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²¬Â¼¤µ¤ó¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÀ¤³¦Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÈÌÌÇò¤¤Í§¤À¤Á¡É¤È¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÈÖÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤Ë¡¢Â´¶È¼°¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥ª¥ìÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¡Ä¡Ù¤Ã¤Æµã¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤é¡¢ÃçÎÉ¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÑ¤Ê¤Ê¤ó¤«¡ÄÌÌÇò¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¡© ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾¡¼ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ê²¬Â¼¤Î¤³¤È¤¬¡Ë¾¡¼ê¤Ë¡ÈÌÌÇò¤¤¿Í¡É¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤À¤«¤é¸À¤¤ÊýÊÑ¤¨¤¿¤é¡ÈÊÑ¤Ê¿Í¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£
²¬Â¼¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Ð¡¼¥Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¡ÊÌðÉô¤¬¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤«¥¥é¥¥é¤ÎÀèÇÚ¤¬¤ª¤ë¡¢¥¥é¥¥é¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÆ±´ü¤Ë¸À¤¦¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£ÏÓÌÓ¤È¤«Â¤ÎÌÓ¤¬·ù¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Ã¦¿§¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÌÓ¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌðÉô¤Ï¡ÖÊªÍýÅª¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¬Â¼¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¸÷¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÌðÉô¤Ï¡ÖËå¤ÎÃ¦¿§ºÞ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÌÓ¿¼¤¤¤Î·ù¤ä¤«¤éÃ¦¿§¤·¤Æ¤¿¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¿ÌÌÇò¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²¬Â¼¤Ï¡ÖÎý½¬»î¹ç¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤·¤¿¤é¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î2¿Í¤«¤é¥Ð¡¼¥ó¾è¤Ã¤«¤é¤ì¤ÆÏÓ¹üÀÞ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÏÓ¹üÀÞ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞËÍ¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡±¿¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤ÁêÊý¤Ç¡£¥®¥×¥¹¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤ë¡£¡ØÀÞ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¹¤«¡© ¤½¤ì¡£ÀÞ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¹¤«¡©¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¾Ð¤í¤¦¤Æ¤Æ¡£¡Ø²¶¤Î¼«Å¾¼Ö¤À¤±±Ø¤ËÊÖ¤·¤È¤¤¤Æ¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò±Ø¤Þ¤ÇÊÖ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¤è¤¦¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡ÖËÍ¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤Æ¤¿¡¢¸÷¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡Ø¤³¤Î¿ÍÌÌÇò¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¸åÇÚ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢ÀèÇÚ¤Ë°ì¸À½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÁêÊý¤À¤±¤¬¡¢¡Ê²¬Â¼¤¬¡ËÏ²¿Í¤¹¤ë¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¿ÊÏ©¤ËÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¡¢¡Ê·ÝÇ½¤Î¡ËÀ¤³¦¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤âÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ó¤Í¤ó¤Ê¡¢¤È¡×¹â¹»»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁêÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¡ÊÌÌÇò¤¤¤È¡Ëµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÁêÊý¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²¬Â¼¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢ÌðÉô¤â¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¥¢¥ì¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£±¿ÎÉ¤¯¤Í¡¢½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤È»×¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤Èº£¤â¤³¤¦¡Ä¡×¤È¡¢²¬Â¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÍýÁÛ¤Î¿ÍÀ¸¥×¥é¥ó¡×¤ò¸µ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥´¥í¥¯¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¿ÍÀ¸¤òÍ½½¬¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¡£
¡Ö¤¢¤ÎÏÃ¤Þ¤À½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Þ¥¹¤Ç¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢²¬Â¼¤ÏÌðÉô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÌðÉô¤Ï¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤ä¤«¤é¤Í¡£¹â¹»2Ç¯¤Î»þ¤«¤Ê¡¢¡Ê²¬Â¼¤Ï¡Ë¥À¥ó¥È¥ÄÌÌÇò¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¼þ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡£Í§¤À¤Á¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢ÃçÎÉ¤¤¥ä¥Ä¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¼è¤Ã¤¿¤é¡¢ÀèÇÚ¤Î²¬Â¼¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²¬Â¼¤µ¤ó¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÀ¤³¦Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÈÌÌÇò¤¤Í§¤À¤Á¡É¤È¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÈÖÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤Ë¡¢Â´¶È¼°¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥ª¥ìÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¡Ä¡Ù¤Ã¤Æµã¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤é¡¢ÃçÎÉ¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÑ¤Ê¤Ê¤ó¤«¡ÄÌÌÇò¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¡© ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾¡¼ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ê²¬Â¼¤Î¤³¤È¤¬¡Ë¾¡¼ê¤Ë¡ÈÌÌÇò¤¤¿Í¡É¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤À¤«¤é¸À¤¤ÊýÊÑ¤¨¤¿¤é¡ÈÊÑ¤Ê¿Í¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£
²¬Â¼¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Ð¡¼¥Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¡ÊÌðÉô¤¬¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤«¥¥é¥¥é¤ÎÀèÇÚ¤¬¤ª¤ë¡¢¥¥é¥¥é¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÆ±´ü¤Ë¸À¤¦¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£ÏÓÌÓ¤È¤«Â¤ÎÌÓ¤¬·ù¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Ã¦¿§¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÌÓ¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌðÉô¤Ï¡ÖÊªÍýÅª¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¬Â¼¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¸÷¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÌðÉô¤Ï¡ÖËå¤ÎÃ¦¿§ºÞ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÌÓ¿¼¤¤¤Î·ù¤ä¤«¤éÃ¦¿§¤·¤Æ¤¿¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¿ÌÌÇò¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²¬Â¼¤Ï¡ÖÎý½¬»î¹ç¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤·¤¿¤é¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î2¿Í¤«¤é¥Ð¡¼¥ó¾è¤Ã¤«¤é¤ì¤ÆÏÓ¹üÀÞ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÏÓ¹üÀÞ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞËÍ¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡±¿¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤ÁêÊý¤Ç¡£¥®¥×¥¹¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤ë¡£¡ØÀÞ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¹¤«¡© ¤½¤ì¡£ÀÞ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¹¤«¡©¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¾Ð¤í¤¦¤Æ¤Æ¡£¡Ø²¶¤Î¼«Å¾¼Ö¤À¤±±Ø¤ËÊÖ¤·¤È¤¤¤Æ¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò±Ø¤Þ¤ÇÊÖ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¤è¤¦¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡ÖËÍ¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤Æ¤¿¡¢¸÷¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡Ø¤³¤Î¿ÍÌÌÇò¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¸åÇÚ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢ÀèÇÚ¤Ë°ì¸À½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÁêÊý¤À¤±¤¬¡¢¡Ê²¬Â¼¤¬¡ËÏ²¿Í¤¹¤ë¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¿ÊÏ©¤ËÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¡¢¡Ê·ÝÇ½¤Î¡ËÀ¤³¦¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤âÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ó¤Í¤ó¤Ê¡¢¤È¡×¹â¹»»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁêÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¡ÊÌÌÇò¤¤¤È¡Ëµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÁêÊý¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²¬Â¼¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢ÌðÉô¤â¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¥¢¥ì¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£±¿ÎÉ¤¯¤Í¡¢½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤È»×¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤Èº£¤â¤³¤¦¡Ä¡×¤È¡¢²¬Â¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£