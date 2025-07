【DORO FAMILY SUMMER TOUR】 7月19日~20日 開催予定 場所:大阪道頓堀

Level Infiniteは7月10日、Android/iOS用背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」において、リアルイベント「DORO FAMILY SUMMER TOUR」開催を発表した。期間は7月19日から20日まで。

「DORO FAMILY SUMMER TOUR」は、大阪の道頓堀において、巨大な「DORO風船」が展示されるというもの。キャラクターコスプレイヤーとの記念撮影スポットや、「DORO」による船の上でのパフォーマンスなどが実施される。また道頓堀の両岸には、「NIKKE」の広告が並ぶという。

