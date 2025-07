コートヤード・バイ・マリオット福井が、2025年夏限定の「トロピカルスイーツビュッフェ」を開催。

南国リゾート気分で休日のスイーツビュッフェを楽しめます☆

コートヤード・バイ・マリオット福井「Substance」トロピカルスイーツビュッフェ

期間:2025年7月26日(土)〜 9月15日(祝・月)の土曜日、日曜日と祝日

※2025年8月9日(土)〜8月17日(日)のお盆期間は毎日開催

時間:11:45〜15:00(最終受付13:30)90分制

料金:大人5,800円(税・サ込)/小人(6歳〜12歳)2,900円(税・サ込)

お盆期間中:大人6,800円(税・サ込)/小人3,400円(税・サ込)

場所:15F Substance

※6歳未満のお子様は無料で提供

※アルコールドリンクは追加料金が発生します

コートヤード・バイ・マリオット福井のオールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」に、夏季限定の特別企画「トロピカルスイーツビュッフェ」が登場。

福井にいながら南国リゾート気分を満喫できる、特別なビュッフェが誕生します!

「トロピカルスイーツビュッフェ」は、7月26日〜9月15日までの土日祝日と、8月9日〜8月17日お盆期間中に毎日開催。

パッションフルーツソースのローストビーフや、マンゴーとモッツァレラの南国カプレーゼなど、トロピカルフルーツと福井の新鮮食材が織りなす創作料理と、本格ホテルスイーツが並びます。

自分流に作るロコモコステーションや、パンケーキエリアも充実。

親子3世代で楽しめる、特別な夏の思い出になりそうなスイーツビュッフェです☆

福井で味わう、南国リゾート気分になれる休日だけのスイーツビュッフェ。

コートヤード・バイ・マリオット福井「Substance」の「トロピカルスイーツビュッフェ」は、2025年7月26 日〜 9月15日の土日祝日と、2025年8月9日〜8月17日のお盆期間に毎日開催です!

