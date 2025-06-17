ちいかわたちがお寿司になっちゃった!? 「ちいかわ寿司 フィギュアコレクション」が6月27日発売決定全10種のブラインド仕様で販売予定
【ちいかわ寿司 フィギュアコレクション】 6月27日 発売予定 価格：未定
「ちいかわマーケット」（オンラインストア）
「ちいかわらんど」：原宿店、大阪梅田店、福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、名古屋パルコ店、仙台パルコ店、マルイシティ横浜店、広島パルコ店、心斎橋パルコ店、新宿店
「ちいかわPOP UP STORE」：JR京都駅、JR池袋駅、THE OUTLETS HIROSHIMA、イオンモール川口前川、遠鉄百貨店、イオンモール東浦、イオンモールKYOTO
ちいかわのグッズ情報を発信する「ちいかわグッズ公式」は、マスコットフィギュア「ちいかわ寿司 フィギュアコレクション」を6月27日に発売することを発表した。価格は未定。
本製品は、ナガノ氏が手がける「ちいかわ」に登場するキャラクターたちを、お寿司をモチーフにそれぞれ立体化した商品となっている。
今回「ちいかわグッズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、お寿司になったちいかわ、ハチワレ、うさぎたちのフィギュアをそれぞれ確認できるほか、本製品は通販サイト「ちいかわマーケット」のほか、「ちいかわらんど」「ちいかわPOP UP STORE」の各店舗にて販売を予定している。
「ちいかわ寿司 フィギュアコレクション」種類：全10種 販売店舗
「ちいかわマーケット」（オンラインストア）
「ちいかわらんど」：原宿店、大阪梅田店、福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、名古屋パルコ店、仙台パルコ店、マルイシティ横浜店、広島パルコ店、心斎橋パルコ店、新宿店
「ちいかわPOP UP STORE」：JR京都駅、JR池袋駅、THE OUTLETS HIROSHIMA、イオンモール川口前川、遠鉄百貨店、イオンモール東浦、イオンモールKYOTO
＼新商品／- ちいかわグッズ公式 (@chiikawa_kouhou) June 16, 2025
『ちいかわ寿司 フィギュアコレクション』
（全10種ブラインド）
📝6月27日発売
・ちいかわマーケット（オンラインストア）
（https://t.co/au5Fi0NigA）
・ちいかわらんど
（原宿店、大阪梅田店、福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO… pic.twitter.com/aaUWKrlkcO
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