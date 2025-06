「金利のある世界」が始まり、 銀行 間の競争が激しさを増してきました。1人でも多くの顧客を得ようと、金利を優遇したりポイントを付与したりと、さまざまな キャンペーン が繰り広げられています。6月はボーナス月ということもあり、早速、夏の金利優遇 キャンペーン が顔をだしてきました。今月、500万円を1年間預けるとすると、どの 銀行 を選べばおトクか、All Aboutマネー編集部がご紹介します(金利は2025年6月6日時点)。

500万円を1年間預け入れるなら?おすすめの銀行7つ

金利1.00%だと利息はいくら?

金利の高いものから順にご紹介していきます。UI 銀行 ・商品名:スーパー定期預金・金利:1.00%・預入期間:1年・預入金額:1円以上1000万円未満(1円単位)東京スター 銀行 ・商品名:スターワン円定期預金プラス<インターネット限定>・金利:0.91%・預入期間:1年・預入金額:50万円以上(1円単位)※「夏のボーナス キャンペーン 」の金利。対象期間は2025年6月1日〜6月30日。募集総額500億円に到達した時点で取扱終了。抽選で1000名に2000円分のQUOカードPayも当たる。※新規口座開設の場合はインターネット限定の優遇プランがあり、金利年1.11%となる。預入期間は1年で、預入金額50万円以上。※「店頭・テレホンバンクでのスターワン円定期預金プラス」および上記の新規口座開設優遇プランの場合は「夏のボーナス キャンペーン 」の対象外。オリックス 銀行 ・商品名:eダイレクト定期預金〜インター ネット取引 専用預金〜スーパー定期300・金利:0.85%・預入期間:1年・預入金額:300万円以上1000万円未満(1円単位)※新規口座開設の場合は、「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」が利用でき、1年ものは金利年1.20%となる。預入額上限は1000万円。ぐι 銀行 四国八十八カ所支店・商品名:四国八十八カ所支店定期預金 スーパー定期300・金利:0.85%・預入期間:1年・預入金額:300万円以上1000万円以下(1円単位)※特別金利プラン適用。終了時期は未定。・商品名:円定期預金・金利:0.80%・預入期間:1年・預入金額:1000円以上(1円単位)※「円定期特別金利」が適用されたケース。新規預け入れと、期間中に満期を迎え自動継続となる円定期預金が対象。対象期間は2025年6月2日〜8月31日。香川 銀行 セルフうどん支店・商品名:金利トッピング定期預金 スーパー定期300・金利:0.70%・預入期間:1年・預入金額:300万円以上(1円単位)Г△ぞら 銀行 ・商品名:円定期預金 BANK The 定期【BANK口座限定】・金利:0.65%・預入期間:1年・預入金額:50万円以上(1円単位)※新規口座開設の場合は「BANK The Giftスペシャル定期」が利用でき、1年ものの金利が年1.25%となる。2025年4月25日〜8月15日までに口座開設が条件。預入額は50万円以上1円単位で、1人1000万円まで。募集総額500億円に到達した時点で取扱終了。金利年1.00%の定期預金に500万円預け入れると、1年後に受け取れる利息は5万円(税引前)です。これが メガバンク の金利年0.275%ですと、1年後の受取利息は1万3750円(税引前)。なんと1年で約3万6000円もの差がでるわけです。 メガバンク の安心感も大切ですが、短期運用の場合は金利のよい 銀行 を選んでもいいのかもしれませんね。(文:All About 編集部)