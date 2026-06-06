あの人と話してみたい！パーティの席で注目される男性９パターン
新歓コンパや結婚式の二次会など、多くの人が集まるパーティの席は、男女が出会うチャンスでもあります。沢山の男女がいるなかで、女性から興味を持たれる男性にはどんな特徴があるでしょうか？ 今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「パーティの席などで、『あの人と話してみたい！』と思われる男性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】あまり騒ぎすぎず、適度に落ち着いた態度でいる
「酔っ払ってテンションが高すぎる人は、ちょっと近寄りがたい」（２０代女性）など、明るいお祝いの席であっても、周囲から浮くほど騒ぎすぎていると、女性は怖がってしまうようです。お酒を少しセーブするなど、理性をキープしたいものです。
【２】同じ場所だけに留まらず、多くの人と交流を楽しんでいる
「フットワークが軽い人は、パーティの楽しみ方を知っている感じがする」（２０代女性）など、多くの人と積極的に関わろうと席を移り歩く男性は、それだけ出会いのチャンスが広がるようです。そのフレンドリーな雰囲気が女性にとっても話しかけやすいのでしょう。
【３】何度も目があって、笑顔を返してくれる
「こっちに興味を持ってくれているのがわかるから、安心できる」（２０代女性）など、事前にアイコンタクトを交わしておくことで、お互いの興味を確認でき女性が安心するようです。初対面の人に話しかけるのは勇気がいるので、効果的な工夫といえそうです。
【４】盛り上がりの輪の中心から、すこし距離を置いている
「主賓の側にずっといる人とかは、興味があっても話しかけられないから」（２０代女性）など、パーティの輪の中心に居続けていると、女性は声をかけるタイミングを見つけられないようです。ときには仲間から少し距離を置いて一人になってみてはいかがでしょう。
【５】食べ方や飲み方がキレイでマナーが良い
「食事マナーが汚い人とは、仲良くなりたいと思わない」（３０代女性）など、飲食が付きもののパーティでは、「食べ方」に注目している女性も多いようです。ガツガツと食べ散らかすようなことはせず、品よく食事をしたいものです。
【６】色々な人に親しげに声をかけられていて顔が広そうに見える
「人気者なんだなと思うと興味が湧く」（２０代女性）など、多くの参加者から親しげに話しかけられている男性に、女性は興味を持つようです。ただし、まったく逆にポツンと一人きりでいる男性が気になる女性もいるようなので、無理は禁物でしょう。
【７】男女問わずに話しかけて、平等に気を使っている
「社交的で話が上手そうだし、ガツガツしてない感じがいい」（２０代女性）など、周囲に気を配れる男性の評価は高いようです。女性ばかりに話しかけず、男女平等に接することで、女性を安心させることができそうです。
【８】人見知りをせず、初対面の人とも会話ができる
「シャイすぎて会話が成立しない人は困っちゃう」（２０代女性）など、初対面の人とも普通の会話ができる程度の話術は、最低限の条件といえそうです。話のテーマに困ったら、その日の料理の話や主賓の話など、共通の話題を探すと良さそうです。
【９】ファッションに清潔感があって、その場の雰囲気にあっている
「やっぱりオシャレな人は目立つし、清潔感がない人は無理」（２０代女性）など、パーティの雰囲気にあったオシャレをしている男性は、女性の注目を集めるようです。ただし、目立とうと思って奇抜なファッションをするのは避けたほうが無難でしょう。
ほかにも「パーティの席などで、『あの人と話してみたい！』と思われる男性の特徴」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】あまり騒ぎすぎず、適度に落ち着いた態度でいる
「酔っ払ってテンションが高すぎる人は、ちょっと近寄りがたい」（２０代女性）など、明るいお祝いの席であっても、周囲から浮くほど騒ぎすぎていると、女性は怖がってしまうようです。お酒を少しセーブするなど、理性をキープしたいものです。
「フットワークが軽い人は、パーティの楽しみ方を知っている感じがする」（２０代女性）など、多くの人と積極的に関わろうと席を移り歩く男性は、それだけ出会いのチャンスが広がるようです。そのフレンドリーな雰囲気が女性にとっても話しかけやすいのでしょう。
【３】何度も目があって、笑顔を返してくれる
「こっちに興味を持ってくれているのがわかるから、安心できる」（２０代女性）など、事前にアイコンタクトを交わしておくことで、お互いの興味を確認でき女性が安心するようです。初対面の人に話しかけるのは勇気がいるので、効果的な工夫といえそうです。
【４】盛り上がりの輪の中心から、すこし距離を置いている
「主賓の側にずっといる人とかは、興味があっても話しかけられないから」（２０代女性）など、パーティの輪の中心に居続けていると、女性は声をかけるタイミングを見つけられないようです。ときには仲間から少し距離を置いて一人になってみてはいかがでしょう。
【５】食べ方や飲み方がキレイでマナーが良い
「食事マナーが汚い人とは、仲良くなりたいと思わない」（３０代女性）など、飲食が付きもののパーティでは、「食べ方」に注目している女性も多いようです。ガツガツと食べ散らかすようなことはせず、品よく食事をしたいものです。
【６】色々な人に親しげに声をかけられていて顔が広そうに見える
「人気者なんだなと思うと興味が湧く」（２０代女性）など、多くの参加者から親しげに話しかけられている男性に、女性は興味を持つようです。ただし、まったく逆にポツンと一人きりでいる男性が気になる女性もいるようなので、無理は禁物でしょう。
【７】男女問わずに話しかけて、平等に気を使っている
「社交的で話が上手そうだし、ガツガツしてない感じがいい」（２０代女性）など、周囲に気を配れる男性の評価は高いようです。女性ばかりに話しかけず、男女平等に接することで、女性を安心させることができそうです。
【８】人見知りをせず、初対面の人とも会話ができる
「シャイすぎて会話が成立しない人は困っちゃう」（２０代女性）など、初対面の人とも普通の会話ができる程度の話術は、最低限の条件といえそうです。話のテーマに困ったら、その日の料理の話や主賓の話など、共通の話題を探すと良さそうです。
【９】ファッションに清潔感があって、その場の雰囲気にあっている
「やっぱりオシャレな人は目立つし、清潔感がない人は無理」（２０代女性）など、パーティの雰囲気にあったオシャレをしている男性は、女性の注目を集めるようです。ただし、目立とうと思って奇抜なファッションをするのは避けたほうが無難でしょう。
ほかにも「パーティの席などで、『あの人と話してみたい！』と思われる男性の特徴」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）