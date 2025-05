エム・ピー・ソリューションの技術と情熱 / 渋谷未来デザイン「母のウェルネスの日」制定式【まとめ記事】

自治体や地方のタクシー業界、短期開催イベントなど、多くの企業が見過ごしがちなフィールドで、着実にキャッシュレスの未来を築いている企業がある。それが今回取材した株式会社エム・ピー・ソリューションだ。決済の仕組みは日々進化を続けているが、最新技術がすぐに全ての場所に浸透するわけではない。特に小規模事業者や地域密着型の事業体では、予算や人材の制約から導入が進まず、“キャッシュレス途上エリア”となっている現状がある。そんな中、現場の実情に寄り添いながら、導入ハードルを下げ、利用者と提供者双方にとって使いやすい仕組みを提供する同社の存在意義は極めて大きい。本記事では、管理部門から広報までを兼務し、現場との距離が近い同社管理部管理課の井上萌恵氏にインタビューを実施。キャッシュレス導入の舞台裏や、業界ならではの面白さ、現場からの声に基づいたサービス改善、そして将来に向けた展望についてじっくりと聞いた。テクノロジーと人間らしさの交差点で、いま何が起きているのか、その最前線に迫った。

一般社団法人渋谷未来デザインは2025年5月7日(水)、Spot. Yoyogi Parkにおいて、「母のウェルネスの日」記念日制定式を実施した。本プロジェクトは、主婦層の特定健診実施率が3割に満たず、母親世代の健康意識の低さが社会課題となっている背景(※1)から、日本中が母のことをもっとも思う「母の日」に、お母さんたちの健康にも目を向ける文化を広げていきたいという思いからスタートした。これに伴い、同日、都内の「Spot. Yoyogi Park」にて、報道関係者向けに記者会見が開催された。■母の日を、母の健康を想う日に。渋谷未来デザイン「母のウェルネスの日」制定式一般社団法人渋谷未来デザインは2025年5月7日(水)、Spot. Yoyogi Parkにおいて、「母のウェルネスの日」記念日制定式を実施した。本プロジェクトは、主婦層の特定健診実施率が3割に満たず、母親世代の健康意識の低さが社会課題となっている背景(※1)から、日本中が母のことをもっとも思う「母の日」に、お母さんたちの健康にも目を向ける文化を広げていきたいという思いからスタートした。これに伴い、同日、都内の「Spot. Yoyogi Park」にて、報道関係者向けに記者会見が開催された。