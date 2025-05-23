¡Ú£Ê£±¡Û£Æ£ÃÅìµþ¤¬£Ä£Æ¼¼²°À®¤ÎÉüµ¢È¯É½¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤Þ¤¿»î¹ç¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤¤ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡£Ê£±£Æ£ÃÅìµþ¤Ï£²£³Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥É¥¤¥Ä£²Éô¥Ï¥Î¡¼¥Ð¡¼¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¼¼²°À®¡Ê£³£±¡Ë¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼¼²°¤Ï¡Öµ¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤ÓÀÄÀÖ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ÎÅìµþ¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ÎÎò»Ë¤ÎÂç¤¤Ê°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È£Æ£ÃÅìµþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¼¼²°¤ÏÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£¶Ç¯¤«¤é£Æ£ÃÅìµþ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£²£°Ç¯²Æ¤«¤é£µ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ï¥Î¡¼¥Ð¡¼¤ËºßÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡Ö¼¼²°¤ÏÅìµþÉüµ¢¤«¡ª¡¡ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¼¼²°À®µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Þ¤¿£Æ£ÃÅìµþ¤Î»î¹ç¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¼¼²°¤¯¤ó¡ª¡ª¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤±þ±ç¤·¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¼¼²°¡ª¡¡ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£Æ£ÃÅìµþ¤Ï¸½ºß¥ê¡¼¥°£±£¶°Ì¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼¼²°¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£